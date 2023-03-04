Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:54
Средства на создание проекта выделили в декабре 2022 года. Кукин рассказал, что до начала разработки хочет съездить в Краснодар, чтобы осмотреть парк Галицкого.
«Перенять опыт, сделать фотографии, поговорить с представителями. После этого можно начать работу с нашим проектировщиком», — пишет Donnews со ссылкой на слова Кукина.
Отмечается, что на улице Сержантова также хотят заменить плитку. Сроки завершения работ пока не раскрываются.
Ранее стало известно, что на благоустройство Комсомольского сквера в Ростове потратят около 68,3 млн рублей.