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Published Сегодня, 08:49

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Updated Сегодня, 08:54

В Ростове-на-Дону хотят создать пешеходную зону по примерам парка Галицкого

4 марта 2023, 08:49
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону планируют разработать проект пешеходной зоны на улице Сержантова, заявил глава Первомайского района Валентин Кукин.

Средства на создание проекта выделили в декабре 2022 года. Кукин рассказал, что до начала разработки хочет съездить в Краснодар, чтобы осмотреть парк Галицкого.

«Перенять опыт, сделать фотографии, поговорить с представителями. После этого можно начать работу с нашим проектировщиком», — пишет Donnews со ссылкой на слова Кукина.

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Отмечается, что на улице Сержантова также хотят заменить плитку. Сроки завершения работ пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что на благоустройство Комсомольского сквера в Ростове потратят около 68,3 млн рублей.

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