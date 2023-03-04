По их словам, к отстрелу животных могут быть причастны догхантеры недобросовестного бизнесмена Сергея Черневского, чей сотрудник, ветеринар, стал фигурантом дела о жестоком обращении и убийстве бездомных животных. В прошлом и предприниматель, и его подчиненный заплатили штраф за подтвержденные случаи убийства более чем 170 собак.