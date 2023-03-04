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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

В Ростове строят здания для больниц и не могут решить проблему дефицита автобусов

4 марта 2023, 16:21
Фото: pxhere.com
В Ростове строят здания для больниц и не могут решить проблему дефицита автобусов
В Ростове собираются реконструировать больницу №1, пока горожане просят увеличить количество автобусов на маршрутах, а в Батайске зоозащитники встревожены безопасностью собак.

Собачья жизнь

В субботу, 4 марта, встревоженные зоозащитники Батайска стали сообщать о случаях отстрела бездомных стерилизованных животных.

По их словам, к отстрелу животных могут быть причастны догхантеры недобросовестного бизнесмена Сергея Черневского, чей сотрудник, ветеринар, стал фигурантом дела о жестоком обращении и убийстве бездомных животных. В прошлом и предприниматель, и его подчиненный заплатили штраф за подтвержденные случаи убийства более чем 170 собак.

Сейчас обеспокоенные жители Батайска уточняют информацию о том, кто стал победителем конкурса на отлов собак для последующей стерилизации, и ждут подтверждения того, что все животные находятся в безопасности и не станут жертвами догхантеров.

Обещанного три года ждут, а автобусов и того дольше

Один из жителей Ростова-на-Дону пожаловался, что пассажиры городского маршрута общественного транспорта №25, курсирующего между ГПЗ-10 и рынком Верхний Темерник, испытывают острую нехватку автобусов. Он попросил выпустить больше транспортных средств на линию, чтобы автобусы ездили в соответствии с графиком и могли обеспечивать потребности пассажиров.

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«Необходимо разобраться в таких систематических нарушениях, как нехватка автобусов и несоблюдение графика поездок», — сказано в сообщении ростовчанина.

Масштабная реконструкция в больнице №1

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции больницы №1.

В ходе реконструкции запланировано построить восьмиэтажное здание площадью 62 тысячи «квадратов», а на койках в отделениях больницы смогут разместить 660 пациентов.

Фото: rostov-gorod.ru

Сити-менеджер уточнил, что на первом этаже собираются разместить несколько отделений, в том числе отделение лучевой, эндоскопической и функциональной диагностики. Еще несколько этажей собираются отдать под размещение 17 операционных. Здание собираются возвести за три года

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