Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:23
В субботу, 4 марта, встревоженные зоозащитники Батайска стали сообщать о случаях отстрела бездомных стерилизованных животных.
По их словам, к отстрелу животных могут быть причастны догхантеры недобросовестного бизнесмена Сергея Черневского, чей сотрудник, ветеринар, стал фигурантом дела о жестоком обращении и убийстве бездомных животных. В прошлом и предприниматель, и его подчиненный заплатили штраф за подтвержденные случаи убийства более чем 170 собак.
Сейчас обеспокоенные жители Батайска уточняют информацию о том, кто стал победителем конкурса на отлов собак для последующей стерилизации, и ждут подтверждения того, что все животные находятся в безопасности и не станут жертвами догхантеров.
Один из жителей Ростова-на-Дону пожаловался, что пассажиры городского маршрута общественного транспорта №25, курсирующего между ГПЗ-10 и рынком Верхний Темерник, испытывают острую нехватку автобусов. Он попросил выпустить больше транспортных средств на линию, чтобы автобусы ездили в соответствии с графиком и могли обеспечивать потребности пассажиров.
«Необходимо разобраться в таких систематических нарушениях, как нехватка автобусов и несоблюдение графика поездок», — сказано в сообщении ростовчанина.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции больницы №1.
В ходе реконструкции запланировано построить восьмиэтажное здание площадью 62 тысячи «квадратов», а на койках в отделениях больницы смогут разместить 660 пациентов.
Сити-менеджер уточнил, что на первом этаже собираются разместить несколько отделений, в том числе отделение лучевой, эндоскопической и функциональной диагностики. Еще несколько этажей собираются отдать под размещение 17 операционных. Здание собираются возвести за три года