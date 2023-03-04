Мужчина вез беременную жену в роддом, но дороги были загружены, а потому супруг боялся, что его вторая половина не успеет добраться до родильного отделения. После этого инспекторы сообщили о ситуации в дежурную часть и сопроводили пару в роддом со спецсигналами и проблесковыми маяками, благодаря чему жизни матери и новорожденного оказались вне опасности.