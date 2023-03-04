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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Ростовской области инспекторы ГИБДД помогли беременной успеть доехать в роддом

4 марта 2023, 12:34
Фото: pxhere.com
Инспекторы ГИБДД помогли беременной дончанке успеть доехать в роддом
В Аксайском района Ростовской области инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине успеть доехать в роддом, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ведомстве сообщили, что на днях в Аксайском районе на 17-м километре автодороги «Ростов-Волгодонск» водитель Hyundai Santa Fe обратился к инспекторам ГИБДД капитану Олегу Бутенко и младшему лейтенанту Алексею Латыпову.

капитан полиции Олег Бутенко и младший лейтенант полиции Алексей Латыпов, которые помогли паре доехать в роддом
Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Мужчина вез беременную жену в роддом, но дороги были загружены, а потому супруг боялся, что его вторая половина не успеет добраться до родильного отделения. После этого инспекторы сообщили о ситуации в дежурную часть и сопроводили пару в роддом со спецсигналами и проблесковыми маяками, благодаря чему жизни матери и новорожденного оказались вне опасности.

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Ранее инспекторы ГИБДД смогли предотвратить взрыв грузовика.

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