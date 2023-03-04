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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Ростовской области пенсионеров могут избавить от штрафов за незаконную торговлю

4 марта 2023, 12:12
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

В Ростовской области могут узаконить придорожную торговлю

В Ростовской области могут снять запрет на торговлю продуктами частных хозяйств рядом с домом, об этом рассказали местные СМИ.

Портал Dоnnews сообщил, что на недавнем заседании председатель комитета по экономической политике Заксобрания Ростовской области Игорь Бураков предложил узаконить придорожную торговлю в селах и деревнях.

По мнению Игоря Буракова, такая торговля не несет никаких рисков для населения, поскольку люди продают ровно то, чем питаются сами.

«Этот формат можно узаконить с минимальными издержками: не облагать торгующих налогами, не присваивать продукции „честный знак“ и так далее», — предложил Бураков.

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Однако директор департамента потребрынка Ростовской области Алексей Панкратов не согласился с инициативой, заметив, что подобная торговля является несанкционированной, поскольку никто не может проверить качество продуктов. А если исключить эти проверки — это могут не понять другие категории торговцев, которые вынуждены проверять свой товар и проходить проверки управления ветеринарии и Роспотребнадзора.

В качестве альтернативы Панкратов предложил ярмарки, однако председатель комитета по экономической политике ЗСРО парировал, что пенсионеры не станут ездить куда-либо ради продажи своего урожая или молочных и мясных продуктов.

«Давайте подробно опишем этот формат торговли, чтобы дальше не закрывать на неё глаза. Ведь раз она незаконная, то по закону может прийти полиция и оштрафовать», — предложил Бураков.

Напомним, летом прошлого года губернатор Василий Голубев назвал позорищем придорожную торговлю в Ростовской области.

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