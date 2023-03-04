Однако директор департамента потребрынка Ростовской области Алексей Панкратов не согласился с инициативой, заметив, что подобная торговля является несанкционированной, поскольку никто не может проверить качество продуктов. А если исключить эти проверки — это могут не понять другие категории торговцев, которые вынуждены проверять свой товар и проходить проверки управления ветеринарии и Роспотребнадзора.