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Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Семьи участников СВО в Ростовской области атаковали информационные террористы

4 марта 2023, 16:53
Фото: pxhere.com
В Ростовской области телефонные террористы заживо “хоронят” участников СВО
В Ростовской области семьи военнослужащих, участвующих в СВО, подверглись атаке со стороны информационных террористов, об этом рассказали в пресс-службе администрации города Гуково.

В администрации сообщили, что в последнее время в Ростовской области участились случаи дезинформации семей военнослужащих, которые присоединились к спецоперации на Украине.

По словам властей, как правило неизвестные представляются командирами или сотрудниками военкоматов, которые сообщают о гибели военного или о том, что боец попал в плен.

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«Знайте, это не правда! Эти люди не могут вам звонить, процедура извещения родственников совсем другая», — предупредили в администрации, сообщив, что подобные звонки направлены на дестабилизацию ситуации в стране и «заморозку» работы военкоматов благодаря матерям и супругам, желающим узнать все, что могут, о своем близком человеке.

Администрация призывает не верить подобным сообщениям и игнорировать подобные звонки.

Ранее в Ростовской области сообщили о гибели 13 участников СВО на Украине.

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