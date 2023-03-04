В Ростовской области телефонные террористы заживо “хоронят” участников СВО

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В администрации сообщили, что в последнее время в Ростовской области участились случаи дезинформации семей военнослужащих, которые присоединились к спецоперации на Украине.
По словам властей, как правило неизвестные представляются командирами или сотрудниками военкоматов, которые сообщают о гибели военного или о том, что боец попал в плен.
«Знайте, это не правда! Эти люди не могут вам звонить, процедура извещения родственников совсем другая», — предупредили в администрации, сообщив, что подобные звонки направлены на дестабилизацию ситуации в стране и «заморозку» работы военкоматов благодаря матерям и супругам, желающим узнать все, что могут, о своем близком человеке.
Администрация призывает не верить подобным сообщениям и игнорировать подобные звонки.
Ранее в Ростовской области сообщили о гибели 13 участников СВО на Украине.