В Ростовской области телефонные террористы заживо “хоронят” участников СВО

«Знайте, это не правда! Эти люди не могут вам звонить, процедура извещения родственников совсем другая», — предупредили в администрации, сообщив, что подобные звонки направлены на дестабилизацию ситуации в стране и «заморозку» работы военкоматов благодаря матерям и супругам, желающим узнать все, что могут, о своем близком человеке.