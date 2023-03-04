Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В субботу, 4 марта, в Telegram-канале «Гуково. Проблемы. Решения» появилось сообщение от пользователя, представившегося главой местной администрации Евгением Гриненко. В чате решения городских проблем этот пользователь объявил, что якобы на территории Гуково обнаружили осколки снаряда неизвестного происхождения.
«Все без исключения службы и специалисты на месте и проводят работу!», — сказано в сообщении пользователя, который также призвал жителей к спокойствию и заявил, что ситуация находится под контролем всех служб.
Между тем, отметим, что спустя почти четыре часа с момента публикации этого сообщения, аналогичного объявления не появилось ни на портале городской администрации, ни на личных официальных страницах сити-менеджера в соцсетях и Telegram-канале.
Данные пока не получили официального подтверждения от МО РФ или местных органов власти, информация уточняется.
Тем временем, в соцсетях уже появились очевидцы произошедшего.
«На площадке на улицу Ленина, прилетел между домов, все живы, но стёкол в округе взрыва нет в домах», — сообщила подписчица.