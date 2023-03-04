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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Очевидцы показали снимки с места падения снаряда в Гуково

4 марта 2023, 16:28
Фото: соцсети
В Ростовской области жители стали делиться снимками с места падения снаряда неустановленного происхождения, комментарии и фотографии появились в соцсетях.

Напомним, в субботу, 4 марта, в соцсетях Ростовской области стали распространяться сообщения о взрыве, после чего власти обратились к населению с сообщением о падении осколков неизвестного снаряда.

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Позднее в соцсетях стали появляться снимки неизвестного объекта, которые предположительно являются теми самыми обломками. На фото видно продолговатый объект цилиндрической формы с металлическими «лепестками», которые пользователи сравнили с разгонным блоком снаряда реактивного противотанкового гранатомета.

Сейчас место падения огорожено, так работают экстренные службы.

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