Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Напомним, в субботу, 4 марта, в соцсетях Ростовской области стали распространяться сообщения о взрыве, после чего власти обратились к населению с сообщением о падении осколков неизвестного снаряда.
Позднее в соцсетях стали появляться снимки неизвестного объекта, которые предположительно являются теми самыми обломками. На фото видно продолговатый объект цилиндрической формы с металлическими «лепестками», которые пользователи сравнили с разгонным блоком снаряда реактивного противотанкового гранатомета.
Сейчас место падения огорожено, так работают экстренные службы.