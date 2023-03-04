Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Город владеет 25,2% рынка, за счет чего имеет право заниматься благоустройством. Также можно проводить работы на прилегающей территории.
«В самом начале установят дорожные знаки от улицы Чехова до переулка Комсомольского. Работы пройдут во втором квартале 2023 года», — пишет «Ерш» со ссылкой на информацию администрации.
Также планируется заняться вопросом благоустройства всей территории рынка. Но решения могут быть приняты только на собрании акционеров.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону благоустроят сквер «Комсомольский» вдоль Малиновского в 2023 году.