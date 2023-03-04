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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Таганроге возле Центрального рынка сделают упорядоченную парковку

4 марта 2023, 10:14
Фото: 1mi
В Таганроге рядом с Центральным рынком появятся упорядоченная парковка и пешеходная зона, сообщили в мэрии.

Город владеет 25,2% рынка, за счет чего имеет право заниматься благоустройством. Также можно проводить работы на прилегающей территории.

«В самом начале установят дорожные знаки от улицы Чехова до переулка Комсомольского. Работы пройдут во втором квартале 2023 года», — пишет «Ерш» со ссылкой на информацию администрации.

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Также планируется заняться вопросом благоустройства всей территории рынка. Но решения могут быть приняты только на собрании акционеров.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону благоустроят сквер «Комсомольский» вдоль Малиновского в 2023 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Парковка
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