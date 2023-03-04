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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Таганроге заключили под стражу несовершеннолетнего распространителя наркотиков

4 марта 2023, 11:45
Фото: pxhere.com
В Таганроге возбудили дело в отношении подростка, который пытался сбыть крупную партию наркотиков, об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел Таганрога СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, который подозревался в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Согласно версии следователей, в феврале 2023 года молодой человек получил сообщение с информацией о тайнике через мессенджер. Юноша планировал сбыть наркотики, однако его действия пресекли сотрудники полиции.

Ростовчанку будут судить за попытку сбыта крупной партии наркотиков
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Сейчас молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Ростове задержали девушку, которая оказалась распространителем мефедрона.

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