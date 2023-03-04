Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Следственный отдел Таганрога СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, который подозревался в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Согласно версии следователей, в феврале 2023 года молодой человек получил сообщение с информацией о тайнике через мессенджер. Юноша планировал сбыть наркотики, однако его действия пресекли сотрудники полиции.
Сейчас молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Ростове задержали девушку, которая оказалась распространителем мефедрона.