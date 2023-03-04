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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Вассерман обвинил Украину в атаке на систему оповещения о ЧС в Ростовской области

4 марта 2023, 05:12
Фото: 1mi
Депутат ГосДумы Анатолий Вассерман заявил, что Украина причастна к взлому системы оповещения населения в Ростовской области, рассказал он в беседе с корреспондентом RostovGazeta.

Собеседник уточнил, что Украина взломала радиовещание Новошахтинска для внезапного запуска сирен. По его словам, что таким образом хотели запугать людей.

Вассерман выразил уверенность, что в дальнейшем защиту радиосетей улучшат.

Проверки систем оповещения населения отменили в Ростовской области из-за хакеров
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Напомним, что жители города вместо радиопередач услышали объявление о воздушной тревоге. Причиной стала хакерская атака, проблемы были в нескольких регионах страны. 

До этого украинцы атаковали сайт Донской публичной библиотеки из-за патриотической выставки.

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