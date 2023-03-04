Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Собеседник уточнил, что Украина взломала радиовещание Новошахтинска для внезапного запуска сирен. По его словам, что таким образом хотели запугать людей.
Вассерман выразил уверенность, что в дальнейшем защиту радиосетей улучшат.
Напомним, что жители города вместо радиопередач услышали объявление о воздушной тревоге. Причиной стала хакерская атака, проблемы были в нескольких регионах страны.
До этого украинцы атаковали сайт Донской публичной библиотеки из-за патриотической выставки.