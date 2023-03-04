Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Проведенная проверка показала, что девушка имеет право на благоустроенное жилье. Однако с 2018 года ее им не обеспечили.
«Прокуратура потребовала от главы администрации Таганрога устранить нарушения. После этого права девушки восстановили», — сказано в сообщении.
Отмечается, что она получила благоустроенную квартиру.
Ранее стало известно, что более 2 млрд руб потратят на жилье для сирот в Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.