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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Власти в Таганроге четыре года игнорировали просьбы сироты о положенном жилье

4 марта 2023, 08:33
Фото: 1mi
В Ростовской области сирота длительное время не могла добиться положенного ей жилья, сообщили в региональной прокуратуре.

Проведенная проверка показала, что девушка имеет право на благоустроенное жилье. Однако с 2018 года ее им не обеспечили.

«Прокуратура потребовала от главы администрации Таганрога устранить нарушения. После этого права девушки восстановили», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что она получила благоустроенную квартиру.

Ранее стало известно, что более 2 млрд руб потратят на жилье для сирот в Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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