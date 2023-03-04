rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Жена ростовчанина Жигунова заявила о рождении ребенка и нечеловеческих условиях

4 марта 2023, 11:24
Фото: коллаж со страницы Виктории Ворожбит(Жигуновой)
Жена ростовчанина Жигунова заявила о рождении ребенка и нечеловеческих условиях
Супруга известного ростовского актера Сергея Жигунова Виктория раскритиковала жилищные условия и рождение ребенка в семье известного вундеркинда Алисы Тепляковой, об этом она рассказала на личной странице в соцсетях.

Виктория Жигунова поделилась новостью, что в знаменитой многодетной семье Тепляковых родился уже восьмой по счету ребенок. Женщина напомнила, что, по данным СМИ, семейство из 10 человек и двух котов живут в однушке, а единственной работой родителей многодетного семейства является воспитание вундеркиндов.

Молчащего о СВО ростовчанина Сергея Жигунова постигла участь Ивана Урганта
Узнать подробнее

Виктория Жигунова уверена, что органам опеки необходимо повторно проверить семью, где дети содержатся в нечеловеческих условиях и не ходят в школу.

«Мне страшно представить как в их квартире выглядит утром очередь в санузел, например. Или сам процесс, простите, создания детей в однушке, где живут 10 человек», — возмутилась супруга Сергея Жигунова, добавив, что-то, как изменилась супруга Теплякова за годы семейной жизни является самой эффективной пропагандой чайлдфри.

Кроме того, женщина озабочена вопросом, стали ли Тепляковы уже натаскивать новорожденного Сулеймана на сдачу ЕГЭ по примеру старших детей — Алисы и Хеймдалля[прим. редакции - оба ребенка сдали ЕГЭ в возрасте семи и восьми лет, а также поступили на обучение в вузы].

Ранее супруга Сергея Жигунова рассказала о грядущем пополнении в семье.

Читайте также:
Супруга 60-летнего ростовчанина Сергея Жигунова объявила о пополненииЖена ростовчанина Сергея Жигунова попала в жесткую аварию перед Новым годомЖена ростовского актера Жигунова судится со своим приморским адвокатом по разводу
#Надежда Пустяк#Дети#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове горожан похищают из-за долгов, а водителям автобусов запрещают треники
Вчера, 15:51
«Моя бывшая на метле полетела»: ростовчане гадают, что за НЛО они увидели над городом
Вчера, 17:55
ЧВК «Вагнер» открыла на Северном центр набора бойцов в Ростове
Вчера, 17:44
Куда уехать из Ростова на 8 Марта
Вчера, 15:48
«Положил деньги в сейф»: 80-летний инвалид рассказал, как его обманули в Ростове
Вчера, 18:44
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции ЦГБ в Ростове
Вчера, 18:44