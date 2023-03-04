Жена ростовчанина Жигунова заявила о рождении ребенка и нечеловеческих условиях

Кроме того, женщина озабочена вопросом, стали ли Тепляковы уже натаскивать новорожденного Сулеймана на сдачу ЕГЭ по примеру старших детей — Алисы и Хеймдалля[прим. редакции - оба ребенка сдали ЕГЭ в возрасте семи и восьми лет, а также поступили на обучение в вузы].