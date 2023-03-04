Жена ростовчанина Жигунова заявила о рождении ребенка и нечеловеческих условиях

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Виктория Жигунова поделилась новостью, что в знаменитой многодетной семье Тепляковых родился уже восьмой по счету ребенок. Женщина напомнила, что, по данным СМИ, семейство из 10 человек и двух котов живут в однушке, а единственной работой родителей многодетного семейства является воспитание вундеркиндов.
Виктория Жигунова уверена, что органам опеки необходимо повторно проверить семью, где дети содержатся в нечеловеческих условиях и не ходят в школу.
«Мне страшно представить как в их квартире выглядит утром очередь в санузел, например. Или сам процесс, простите, создания детей в однушке, где живут 10 человек», — возмутилась супруга Сергея Жигунова, добавив, что-то, как изменилась супруга Теплякова за годы семейной жизни является самой эффективной пропагандой чайлдфри.
Кроме того, женщина озабочена вопросом, стали ли Тепляковы уже натаскивать новорожденного Сулеймана на сдачу ЕГЭ по примеру старших детей — Алисы и Хеймдалля[прим. редакции - оба ребенка сдали ЕГЭ в возрасте семи и восьми лет, а также поступили на обучение в вузы].
Ранее супруга Сергея Жигунова рассказала о грядущем пополнении в семье.