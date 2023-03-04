Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По его словам, проблемы есть с транспортом, который курсирует по маршруту «ГПЗ-10 — рынок Верхний Темерник». Он попросил выводить большее количество транспорта на линию.
«Необходимо разобраться в таких систематических нарушениях, как нехватка автобусов и несоблюдение графика поездок», — заявил ростовчанин.
Ранее в Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого городские власти заявили об отсутствии дефицита запчастей для автобусов.