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Жители в Ростове-на-Дону пожаловались на нехватку автобусов в марте

4 марта 2023, 07:46
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на маршруте №25 не хватает автобусов для нормальной организации перевозки пассажиров, пожаловался местный житель.

По его словам, проблемы есть с транспортом, который курсирует по маршруту «ГПЗ-10 — рынок Верхний Темерник». Он попросил выводить большее количество транспорта на линию.

«Необходимо разобраться в таких систематических нарушениях, как нехватка автобусов и несоблюдение графика поездок», — заявил ростовчанин.

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Ранее в Ростове-на-Дону отказались от перевозчика, который не выводил автобусы на линию. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого городские власти заявили об отсутствии дефицита запчастей для автобусов.

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