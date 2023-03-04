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Published Сегодня, 13:11

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Updated Сегодня, 13:13

Зоозащитники сообщили о массовом отстреле бродячих собак в Батайске

4 марта 2023, 13:11
Фото: pxhere.com
В Батайске жители сообщают, что на улицах города производят массовый отстрел бездомных стерилизованных животных, информация об этом появилась в местных Telegram-каналах.

Telegram-канал «Батайск Город» сообщил, что последние дни стал получать сообщения от подписчиков, которые рассказали о массовом отстреле бездомных собак на улицах города. Зоозащитники утверждают, что за этим якобы стоит недобросовестный подрядчик, который в прошлом производил эвтаназию бродячих животных с особой жестокостью.

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По словам жителей Батайска, отлов животных может быть связан с донским предпринимателем Сергеем Черневским, специалист фирмы которого в прошлом обвинялся в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель, совершенном в отношении нескольких животных.

«Сейчас эта информация проверяется. Мы запросили комментарий у пресс-службы администрации Батайска о том, кто в этом году выиграл тендер на отлов собак», — рассказали в сообществе, добавив, что в их распоряжении находится аудиозапись разговора с предполагаемой дочерью Сергея Черневского, которая подтвердила отлов собак в Батайске с последующим вывозом животных в Новошахтинск.

В настоящий момент представленная выше информация не получила подтверждения у официальных органов власти, данные уточняются.

Ранее Черневский и ветеринар Иван Бражко заплатили 210 тысяч рублей штрафа за убийство более чем 170 собак.

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