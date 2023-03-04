Зоозащитники сообщили о массовом отстреле бродячих собак в Батайске

«Сейчас эта информация проверяется. Мы запросили комментарий у пресс-службы администрации Батайска о том, кто в этом году выиграл тендер на отлов собак», — рассказали в сообществе, добавив, что в их распоряжении находится аудиозапись разговора с предполагаемой дочерью Сергея Черневского, которая подтвердила отлов собак в Батайске с последующим вывозом животных в Новошахтинск.