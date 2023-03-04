Зоозащитники сообщили о массовом отстреле бродячих собак в Батайске

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Telegram-канал «Батайск Город» сообщил, что последние дни стал получать сообщения от подписчиков, которые рассказали о массовом отстреле бездомных собак на улицах города. Зоозащитники утверждают, что за этим якобы стоит недобросовестный подрядчик, который в прошлом производил эвтаназию бродячих животных с особой жестокостью.
По словам жителей Батайска, отлов животных может быть связан с донским предпринимателем Сергеем Черневским, специалист фирмы которого в прошлом обвинялся в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель, совершенном в отношении нескольких животных.
«Сейчас эта информация проверяется. Мы запросили комментарий у пресс-службы администрации Батайска о том, кто в этом году выиграл тендер на отлов собак», — рассказали в сообществе, добавив, что в их распоряжении находится аудиозапись разговора с предполагаемой дочерью Сергея Черневского, которая подтвердила отлов собак в Батайске с последующим вывозом животных в Новошахтинск.
В настоящий момент представленная выше информация не получила подтверждения у официальных органов власти, данные уточняются.
Ранее Черневский и ветеринар Иван Бражко заплатили 210 тысяч рублей штрафа за убийство более чем 170 собак.