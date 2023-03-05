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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Итоги недели: в Ростове детям разрешают клетчатые штаны, а водителям запрещают шлепки

5 марта 2023, 15:59
Фото: pxhere.com

В Ростове школьникам разрешат носить клетчатые штаны, а водителям запретят шлепки

В Ростове единую форму введут для водителей пассажирских автобусов, тем временем школьникам в городе не буду запрещать носить кофты с пауками и клетчатые штаны, а с Таганрогом разорвали отношения немецкие города-побратимы.

Без маек и сланцев

Мэрия Ростова рассказала журналистам о планах ввести единую форму для водителей общественного транспорта.Она включает темно-синюю куртку, две рубашки голубого цвета с коротким и длинным рукавом, черный галстук женского и мужского типа, темно-синие брюки и черную обувь.

Водителям запретят надевать экстравагантные предметы гардероба и аксессуары. Так, нельзя будет находиться за рулем общественного транспорта в спортивном костюме, пляжной одежде и обуви, а также в полупрозрачных майках.

Уточняется, что форма водителей всегда должна быть чистой и соответствовать погоде. Ввести ее обещают с 1 августа этого года.

Единую форму введут для водителей общественного транспорта в Ростове
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Разрешение на клетчатые брюки

Пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова рассказала, что власти города не планируют запрещать в школах свободную форму. Право определять дресс-код учеников оставили за самими учебными заведениями.

Слухи о введении единой школьной формы в Ростове появились после скандала с «ЧВК „Редан“». Многие представители этого движения подростков носят клетчатые штаны и кофты с изображением пауков. Чтобы минимизировать популярность сообщества, предлагалось ввести запрет на одежду с ним ассоциирующуюся.

Власти Ростова не планируют запрещать школьникам носить клетчатые штаны
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Разрыв отношений

Глава Гордумы Таганрога Инна Титаренко рассказала, что немецкие города-побратимы Люденшайд и Баденвайлер прервали отношения с Таганрогом после 30 лет дружбы и сотрудничества. Причиной такого решения со стороны европейцев послужила специальная военная операция на Украине.

Титаренко выразила сожаление, что из-за политических разногласий немецкая сторона пренебрегла гуманитарным сотрудничеством и культурным обменом. Глава Гордумы напомнила, что до начала спецоперации представители Люденшайда и Баденвайлера не раз посещали Таганрог, восхищались местными музеями и достопримечательностями.

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#Алина Заярная#Городская среда#Дети#Спецоперация#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог
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