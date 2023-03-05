В Ростове школьникам разрешат носить клетчатые штаны, а водителям запретят шлепки

В Ростове единую форму введут для водителей пассажирских автобусов, тем временем школьникам в городе не буду запрещать носить кофты с пауками и клетчатые штаны, а с Таганрогом разорвали отношения немецкие города-побратимы.