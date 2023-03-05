Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Без маек и сланцев
Мэрия Ростова рассказала журналистам о планах ввести единую форму для водителей общественного транспорта.Она включает темно-синюю куртку, две рубашки голубого цвета с коротким и длинным рукавом, черный галстук женского и мужского типа, темно-синие брюки и черную обувь.
Водителям запретят надевать экстравагантные предметы гардероба и аксессуары. Так, нельзя будет находиться за рулем общественного транспорта в спортивном костюме, пляжной одежде и обуви, а также в полупрозрачных майках.
Уточняется, что форма водителей всегда должна быть чистой и соответствовать погоде. Ввести ее обещают с 1 августа этого года.
Разрешение на клетчатые брюки
Пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова рассказала, что власти города не планируют запрещать в школах свободную форму. Право определять дресс-код учеников оставили за самими учебными заведениями.
Слухи о введении единой школьной формы в Ростове появились после скандала с «ЧВК „Редан“». Многие представители этого движения подростков носят клетчатые штаны и кофты с изображением пауков. Чтобы минимизировать популярность сообщества, предлагалось ввести запрет на одежду с ним ассоциирующуюся.
Разрыв отношений
Глава Гордумы Таганрога Инна Титаренко рассказала, что немецкие города-побратимы Люденшайд и Баденвайлер прервали отношения с Таганрогом после 30 лет дружбы и сотрудничества. Причиной такого решения со стороны европейцев послужила специальная военная операция на Украине.
Титаренко выразила сожаление, что из-за политических разногласий немецкая сторона пренебрегла гуманитарным сотрудничеством и культурным обменом. Глава Гордумы напомнила, что до начала спецоперации представители Люденшайда и Баденвайлера не раз посещали Таганрог, восхищались местными музеями и достопримечательностями.