В комментариях ростовчане иронично стали признаваться во «взаимной любви» к ямам. Они пишут: «Боже, как это мило. Мы вас тоже любим», «Как мило и нежно. Особенно эта жижа внутри», «У меня таких сердец на дороге под домом на всех одиночек хватит».