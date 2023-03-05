Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Житель Ростова поделился в соцсетях фото с необычной дорожной ямой. По форме она напоминала сердце. Вместе с тем площадь ее была достаточно большой — примерно два квадратных метра. Заполнила внутренность «сердца» замерзшая лужа. «Так ростовские дороги выражают свою любовь к жителям!» — заключил автор фото.
В комментариях ростовчане иронично стали признаваться во «взаимной любви» к ямам. Они пишут: «Боже, как это мило. Мы вас тоже любим», «Как мило и нежно. Особенно эта жижа внутри», «У меня таких сердец на дороге под домом на всех одиночек хватит».
Однако многие призвали отнестись к проблеме серьезней и жаловаться на разбитые дороги в органы власти.
Ранее около 10 автомобилей оказались повреждены из-за ямы на дороге в Ростове-на-Дону.