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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

«Мы вас тоже»: дорожные ямы стали признаваться в любви к ростовчанам

5 марта 2023, 12:55
Фото: Социальные сети
Лужу в форме сердца нашли в Ростове горожане

Ростовчане пожаловались на огромную лужу в форме сердца

Дорожную яму в виде сердца нашел житель Ростова-на-Дону, новость об этом активно обсуждают в соцсетях горожане.

Житель Ростова поделился в соцсетях фото с необычной дорожной ямой. По форме она напоминала сердце. Вместе с тем площадь ее была достаточно большой — примерно два квадратных метра. Заполнила внутренность «сердца» замерзшая лужа. «Так ростовские дороги выражают свою любовь к жителям!» — заключил автор фото.

В комментариях ростовчане иронично стали признаваться во «взаимной любви» к ямам. Они пишут: «Боже, как это мило. Мы вас тоже любим», «Как мило и нежно. Особенно эта жижа внутри», «У меня таких сердец на дороге под домом на всех одиночек хватит».

В Ростове каждая третья яма на дорогах образовалась из-за коммунальщиков
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Однако многие призвали отнестись к проблеме серьезней и жаловаться на разбитые дороги в органы власти.

Ранее около 10 автомобилей оказались повреждены из-за ямы на дороге в Ростове-на-Дону.

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