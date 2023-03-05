Дожди в воскресенье будут идти на всей территории Ростовской области, в северных районах утром ожидаются осадки в виде снега. Непогода будет сопровождаться ветром, порывы которого могут достигать 21 метра в секунду. Температура воздуха днем 5 марта +2...+7 градусов, в южных районах до +12 градусов.