Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Максимальная температура воздуха в городе в воскресенье достигнет 8 градусов тепла, но небо будет затянуто тучами. В течение дня в Ростове ожидается небольшой дождь, вероятность осадков 70%.
Ветер западный шесть метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
Дожди в воскресенье будут идти на всей территории Ростовской области, в северных районах утром ожидаются осадки в виде снега. Непогода будет сопровождаться ветром, порывы которого могут достигать 21 метра в секунду. Температура воздуха днем 5 марта +2...+7 градусов, в южных районах до +12 градусов.
Напомним, с середины следующей недели в Ростове обещают потепление до +15 градусов.