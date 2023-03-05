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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Пасмурным и дождливым будет воскресенье 5 марта в Ростове

5 марта 2023, 05:15
Фото: 1MI
В воскресенье 5 марта в Ростове-на-Дону ожидается пасмурная дождливая погода с температурой воздуха до 8 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

Максимальная температура воздуха в городе в воскресенье достигнет 8 градусов тепла, но небо будет затянуто тучами. В течение дня в Ростове ожидается небольшой дождь, вероятность осадков 70%.

Ветер западный шесть метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Сезон дождей начнется в Ростовской области днем с 4 марта
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Дожди в воскресенье будут идти на всей территории Ростовской области, в северных районах утром ожидаются осадки в виде снега. Непогода будет сопровождаться ветром, порывы которого могут достигать 21 метра в секунду. Температура воздуха днем 5 марта +2...+7 градусов, в южных районах до +12 градусов.

Напомним, с середины следующей недели в Ростове обещают потепление до +15 градусов.

 

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