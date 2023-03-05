rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Подписчики посоветовали ростовчанке Дибровой отказаться от трусов в купальнике

5 марта 2023, 16:44
Фото: Социальные сети
Подписчики не оценили купальник ростовчанки Полины Дибровой
Поклонники не оценили купальник ростовчанки Полины Дибровой, фото в комплекте она разместила у себя в социальных сетях.

Жены уроженца Ростова-на-Дону, телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказал в соцсетях о том, как улучшила состояние своей фигуры. После рождения троих детей девушка поправилась. Чтобы прийти в форму, она регулярно посещала занятия с тренером и даже увеличила грудь. Пост об этом она сопроводила фотографиями, сделанными на пляже. На них Полина позирует в весьма откровенном купальнике.

Большинство подписчиков девушки не оценили выбор наряда. По их словам, ткань едва прикрывает тело матери троих детей. Некоторым даже показалось, что они якобы увидели совсем интимные места Дибровой.

«Лучше уже было совсем без трусов. Толку от этого кусочка ткани?», «Неудачное фото. Хотя Поля очень красивая девушка», «Никакой скромности!», «Фигура красивая, а купальник ужасный, портит все», «Неужели нельзя найти приличные трусы без демонстрации причинного места? И на это смотрят три малолетних сына».

Молчащего о СВО ростовчанина Дмитрия Диброва обвинили в показухе
Узнать подробнее

Однако многие поклонники поддержали Полину и восхитились ее фигурой: «Ты — молодец, это очень серьезный труд! Не обращай внимания на тех, кто недоволен купальником. Он тебе идет!», — заключили пользователи соцсетей.

Ранее ростовчанка Полина Диброва шокировала всех полуголым платьем на Хэллоуин.

Читайте также:
Дизайнер Мединский назвал устаревшим дизайн в доме ростовчанина ДиброваМолодая жена Диброва из Ростова-на-Дону поделилась большой радостьюРостовчанка Диброва показала пышную грудь после увеличения
#Виктория Прутковская#Шоу-бизнес#Новости шоу-бизнеса#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Дмитрий Дибров#Дибров Дмитрий Александрович#Полина Диброва
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове детям разрешают клетчатые штаны, а водителям запрещают шлепки
Сегодня, 15:59
Жены участников СВО из Ростовской области отправляют на фронт антидроновые ружья
Сегодня, 16:39
За год на 20% подорожали цветы в Ростовской области
Сегодня, 15:57
В Ростовской области стоимость одного тюльпана поднимется до 200 рублей к 8 Марта
Сегодня, 15:23
В Ростовской области сотрудников «Ростгорсвета» обвиняют в получении взятки в 1 млн
Сегодня, 14:58
Социальное такси в Ростовской области начнет работу по единым стандартам
Сегодня, 13:40