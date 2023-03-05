Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Жены уроженца Ростова-на-Дону, телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказал в соцсетях о том, как улучшила состояние своей фигуры. После рождения троих детей девушка поправилась. Чтобы прийти в форму, она регулярно посещала занятия с тренером и даже увеличила грудь. Пост об этом она сопроводила фотографиями, сделанными на пляже. На них Полина позирует в весьма откровенном купальнике.
Большинство подписчиков девушки не оценили выбор наряда. По их словам, ткань едва прикрывает тело матери троих детей. Некоторым даже показалось, что они якобы увидели совсем интимные места Дибровой.
«Лучше уже было совсем без трусов. Толку от этого кусочка ткани?», «Неудачное фото. Хотя Поля очень красивая девушка», «Никакой скромности!», «Фигура красивая, а купальник ужасный, портит все», «Неужели нельзя найти приличные трусы без демонстрации причинного места? И на это смотрят три малолетних сына».
Однако многие поклонники поддержали Полину и восхитились ее фигурой: «Ты — молодец, это очень серьезный труд! Не обращай внимания на тех, кто недоволен купальником. Он тебе идет!», — заключили пользователи соцсетей.
Ранее ростовчанка Полина Диброва шокировала всех полуголым платьем на Хэллоуин.