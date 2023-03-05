Жены уроженца Ростова-на-Дону, телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказал в соцсетях о том, как улучшила состояние своей фигуры. После рождения троих детей девушка поправилась. Чтобы прийти в форму, она регулярно посещала занятия с тренером и даже увеличила грудь. Пост об этом она сопроводила фотографиями, сделанными на пляже. На них Полина позирует в весьма откровенном купальнике.