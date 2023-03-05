Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Площадка для игры в мини-футбол обнесена защитной сеткой и оборудована воротами, но покрытие на ней пришло в негодность и горожане боятся, что это может привести к травмам игроков.
«За последние года резиновое покрытие площадки пришло в негодность, появились ямы и бугры, играть там в футбол очень травмоопасно», — пишет автор инициативы.
В своем сообщении ростовчане попросили заменить резиновое покрытие на площадке и сейчас ищут исполнителя для выполнения работ.
Ранее жители Ростова попросили убрать мост, который им не понравился.