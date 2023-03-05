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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Ростовчане просят отремонтировать спортплощадку для мини-футбола в парке Октября

5 марта 2023, 05:34
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на неудовлетворительное состояние площадки для игры в мини-футбол в парке Октября, сообщается на портале «Благоустройство города».

Площадка для игры в мини-футбол обнесена защитной сеткой и оборудована воротами, но покрытие на ней пришло в негодность и горожане боятся, что это может привести к травмам игроков.

«За последние года резиновое покрытие площадки пришло в негодность, появились ямы и бугры, играть там в футбол очень травмоопасно», — пишет автор инициативы.

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В своем сообщении ростовчане попросили заменить резиновое покрытие на площадке и сейчас ищут исполнителя для выполнения работ.

Ранее жители Ростова попросили убрать мост, который им не понравился.

 

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