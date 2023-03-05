rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Социальное такси в Ростовской области начнет работу по единым стандартам

5 марта 2023, 13:40
Фото: 1MI
В Ростовской области разработают единый стандрт обслуживания для социального такси

В Ростовской области разработают единые стандарты для службы социального такси

В Ростовской области единый стандарт разработают для службы социального такси, рассказали в Заксобрании региона.

В Заксобрании Ростовской области рассказали о ряде проблем в работе социального такси в регионе. Чтобы их исключить, депутаты хотят разработать единый стандарт организации службы социального такси.

Сейчас местные жители обращают внимание на то, что не могут бесплатно воспользоваться услугой больше одного раза в месяц. Также сами автомобили социального такси в некоторых муниципалитетах находятся в ненадлежащем состоянии. Есть и другая распространенная проблема — иногда социальное такси отвозит на процедуры больных гемодиализом, из-за чего службой не могут воспользоваться другие нуждающиеся.

Сеть социального такси для инвалидов расширят в Ростовской области
Узнать подробнее

Депутаты надеются, что единый стандарт работы поможет избавиться от этих проблем. Также они заявили, что необходимо разграничить услугу социального такси и доставки пациентов на процедуру гемодиализа.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пенсионеров могут избавить от штрафов за незаконную торговлю.

Читайте также:
Новые автомобили «социального такси» получат десять районов Ростовской области"Социальное такси" в Ростове хотят сделать круглосуточнымОколо 98 иностранцев воспользовались услугой социального такси в Ростове
#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Власти Ростова не планируют запрещать школьникам носить клетчатые штаны
Сегодня, 06:38
Ростовчане просят отремонтировать спортплощадку для мини-футбола в парке Октября
Сегодня, 05:34
Пасмурным и дождливым будет воскресенье 5 марта в Ростове
Сегодня, 05:15
Очевидцы сообщили, что за объект мог упасть в Гуково днем 4 марта
Вчера, 17:47
Семьи участников СВО в Ростовской области атаковали информационные террористы
Вчера, 16:53
Ростовский депутат Бородай заявил, что население нужно учить стрельбе из оружия
Вчера, 17:17