Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Заксобрании Ростовской области рассказали о ряде проблем в работе социального такси в регионе. Чтобы их исключить, депутаты хотят разработать единый стандарт организации службы социального такси.
Сейчас местные жители обращают внимание на то, что не могут бесплатно воспользоваться услугой больше одного раза в месяц. Также сами автомобили социального такси в некоторых муниципалитетах находятся в ненадлежащем состоянии. Есть и другая распространенная проблема — иногда социальное такси отвозит на процедуры больных гемодиализом, из-за чего службой не могут воспользоваться другие нуждающиеся.
Депутаты надеются, что единый стандарт работы поможет избавиться от этих проблем. Также они заявили, что необходимо разграничить услугу социального такси и доставки пациентов на процедуру гемодиализа.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области пенсионеров могут избавить от штрафов за незаконную торговлю.