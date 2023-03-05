Сейчас местные жители обращают внимание на то, что не могут бесплатно воспользоваться услугой больше одного раза в месяц. Также сами автомобили социального такси в некоторых муниципалитетах находятся в ненадлежащем состоянии. Есть и другая распространенная проблема — иногда социальное такси отвозит на процедуры больных гемодиализом, из-за чего службой не могут воспользоваться другие нуждающиеся.