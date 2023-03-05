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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

В Батайске осудили мужчину, который застрелил напарника, отпугивая собак

5 марта 2023, 06:11
Фото: 1MI
В Батайске охранника металлобазы признали виновным в убийстве своего напарника, погибшего в феврале 2022 года при обходе территории, сообщили в городской прокуратуре.

Как пишет издание Battime, обвиняемый 1972 года рождения вместе с напарником обходил территорию металлобазы, когда на последнего набросились дворовые собаки. Животные повалили мужчину на землю и его напарник три раза выстрелил в сторону собак. В темноте стрелявший не смог точно прицелиться и пули попали его напарнику в голову. От полученных ранений мужчина скончался.

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В ходе расследования выяснилось, что стрелял мужчина из незаконно ввезенного в Россию оружия.

Суд приговорил жителя Батайска к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Ростове 50-летний мужчина устроил стрельбу возле  торгового центра «Димбо». 

 

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