В Батайске осудили мужчину, который застрелил напарника, отпугивая собак

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Как пишет издание Battime, обвиняемый 1972 года рождения вместе с напарником обходил территорию металлобазы, когда на последнего набросились дворовые собаки. Животные повалили мужчину на землю и его напарник три раза выстрелил в сторону собак. В темноте стрелявший не смог точно прицелиться и пули попали его напарнику в голову. От полученных ранений мужчина скончался.
В ходе расследования выяснилось, что стрелял мужчина из незаконно ввезенного в Россию оружия.
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