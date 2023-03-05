В Батайске осудили мужчину, который застрелил напарника, отпугивая собак

Как пишет издание Battime, обвиняемый 1972 года рождения вместе с напарником обходил территорию металлобазы, когда на последнего набросились дворовые собаки. Животные повалили мужчину на землю и его напарник три раза выстрелил в сторону собак. В темноте стрелявший не смог точно прицелиться и пули попали его напарнику в голову. От полученных ранений мужчина скончался.