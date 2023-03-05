По версии следствия, Гакаев в октябре 1999 года в Шелковском районе Чечни напал на военнослужащих войсковой части Минобороны России. На тот момент он, по данным следствия, являлся членом банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате нападения погибли 15 военных, еще 28 пострадали.