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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

В Ростове 15 марта пройдет слушание по делу члена банды Басаева

5 марта 2023, 08:05
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону 15 марта пройдет слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, входившего в банду Шамиля Басаева, сообщили в Южном окружном военном суде.

Как пишет РИА «Новости», 15 марта в Ростове пройдет первое основное слушание по уголовному делу, возбужденному по статьям за бандитизм, вооруженный мятеж и нападение на сотрудников правоохранительных органов.

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По версии следствия, Гакаев в октябре 1999 года в Шелковском районе Чечни напал на военнослужащих войсковой части Минобороны России. На тот момент он, по данным следствия, являлся членом банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате нападения погибли 15 военных, еще 28 пострадали.

Ранее в Ростове к 12 годам лишения свободы приговорили еще одного участника банды Басаева Хазваха Черхигова. Срок он получил за участие в теракте в Буденновске в 1995 году.

 

 

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