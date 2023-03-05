Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Как пишет РИА «Новости», 15 марта в Ростове пройдет первое основное слушание по уголовному делу, возбужденному по статьям за бандитизм, вооруженный мятеж и нападение на сотрудников правоохранительных органов.
По версии следствия, Гакаев в октябре 1999 года в Шелковском районе Чечни напал на военнослужащих войсковой части Минобороны России. На тот момент он, по данным следствия, являлся членом банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате нападения погибли 15 военных, еще 28 пострадали.
Ранее в Ростове к 12 годам лишения свободы приговорили еще одного участника банды Басаева Хазваха Черхигова. Срок он получил за участие в теракте в Буденновске в 1995 году.