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Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

В Ростове коляска с младенцем рухнула на пол маршрутки из-за водителя-лихача

5 марта 2023, 17:46
Фото: Группа "Ростов Главный" Вконтакте
Младенец пострадал в маршрутке с неадекватным водителем в Ростове
Неадекватный водитель напугал пассажиров маршрутного такси №93 в Ростове, об этом они рассказали в соцсетях.

Местная жительница пожаловалась в группе «Ростов Главный» на неадекватного водителя маршрутного такси №93 в Ростове. Она рассказала, что всю дорогу водитель превышал скорость движения и часто резко тормозил. В один из таких моментов все пассажиры маршрутки упали. Не удержалась от резкого маневра водителя и коляска, в которой был младенец.

К счастью, малыш не пострадал. Однако извинений от водителя пассажиры так и не дождались. «Водитель продолжил маршрут, всё также гоняя и дёргая свой транспорт», — пишет горожанка.

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Она заверила, что не оставит ситуацию просто так, и уже ищет свидетелей инцидента.

Ранее неадекватный водитель в Ростове, паркуясь, протаранил автомобили на автостоянке.

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