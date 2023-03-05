Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Местная жительница пожаловалась в группе «Ростов Главный» на неадекватного водителя маршрутного такси №93 в Ростове. Она рассказала, что всю дорогу водитель превышал скорость движения и часто резко тормозил. В один из таких моментов все пассажиры маршрутки упали. Не удержалась от резкого маневра водителя и коляска, в которой был младенец.
К счастью, малыш не пострадал. Однако извинений от водителя пассажиры так и не дождались. «Водитель продолжил маршрут, всё также гоняя и дёргая свой транспорт», — пишет горожанка.
Она заверила, что не оставит ситуацию просто так, и уже ищет свидетелей инцидента.
Ранее неадекватный водитель в Ростове, паркуясь, протаранил автомобили на автостоянке.