Местная жительница пожаловалась в группе «Ростов Главный» на неадекватного водителя маршрутного такси №93 в Ростове. Она рассказала, что всю дорогу водитель превышал скорость движения и часто резко тормозил. В один из таких моментов все пассажиры маршрутки упали. Не удержалась от резкого маневра водителя и коляска, в которой был младенец.