Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Как пишет donnews, для инвентаризации могил на ростовских кладбищах необходимо около 34 миллионов рублей, но выделить эту сумму сейчас невозможно из-за дефицита городского бюджета.
Начальник департамента ЖКХ Ростова Алексей Пономарев считает, что для решения проблемы необходимо провести инвентаризацию кладбищ всей области, тогда средства будут выделять из бюджета региона.
Инвентаризацию необходимо провести для выяснения того, сколько могил на кладбищах Ростова и кому они принадлежат, отсутствие такой информации в настоящее время является одной из главных проблем кладбищ города.
Отмечается, что в Ростовской области создали реестр кладбищ, к 2025 году в открытом доступе должна появиться информация о всех захоронениях. Тогда можно будет в режиме онлайн узнать, кто где похоронен и есть ли у похороненного живые родственники.
Ранее власти Ростова заявили, что не знают, как быть с брошенными могилами на кладбищах.