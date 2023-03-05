Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По версии следствия, подозреваемый в ноябре 2022 года потребовал и получил от заключенного 100 тысяч рублей. За эту сумму он помог заключенному улучшить условия нахождения последнего в режимном учреждении.
Подозреваемого задержали, свою вину он полностью признал. В отношении сотрудника ГУФСИН возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее в Ростове сотрудников полиции обвинили в сокрытии более десятка преступлений. Как сообщили в ряде СМИ, речь идет о 12 уголовных делах, которые полицейские якобы решили не передавать следователям, тем самым препятствуя расследованию преступлений.