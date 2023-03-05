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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

В Ростове сотрудника ГУФСИН заподозрили в получении взятки от заключенного

5 марта 2023, 10:08
Фото: 1MI
Сотрудника ГУФСИН России по Ростовской области подозревают в получении взятки, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в ноябре 2022 года потребовал и получил от заключенного 100 тысяч рублей. За эту сумму он помог заключенному улучшить условия нахождения последнего в режимном учреждении.

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Подозреваемого задержали, свою вину он полностью признал. В отношении сотрудника ГУФСИН возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Ростове сотрудников полиции обвинили в сокрытии более десятка преступлений. Как сообщили в ряде СМИ, речь идет о 12 уголовных делах, которые полицейские якобы решили не передавать следователям, тем самым препятствуя расследованию преступлений. 

 

 

 

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