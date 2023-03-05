Инцидент произошел в Каменске-Шахтинском в ночь на 4 марта. Двое неизвестных, представившиеся полицейскими, избили двух девушек и заступившихся за них мужчин. Одна из пострадавших рассказала 1рнд, что конфликт начался с перепалки. Мужчины поинтересовались у девушки, почему она находится в позднее время одна на улице, а не дома. Она отказалась продолжать диалог и попыталась продолжить путь, однако неизвестные перегородили ей дорогу и хотели выхватить телефон.