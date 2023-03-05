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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

В Ростовской области лже-полицейские избили двух женщин и заступившихся за них мужчин

5 марта 2023, 14:55
Фото: 1MI
Подставные полицейские избили четырех человек в Каменске-Шахтинском Ростовской области
В Каменске-Шахтинском Ростовской области подставные полицейские напали на четырех человек, рассказали очевидцы.

Инцидент произошел в Каменске-Шахтинском в ночь на 4 марта. Двое неизвестных, представившиеся полицейскими, избили двух девушек и заступившихся за них мужчин. Одна из пострадавших рассказала 1рнд, что конфликт начался с перепалки. Мужчины поинтересовались у девушки, почему она находится в позднее время одна на улице, а не дома. Она отказалась продолжать диалог и попыталась продолжить путь, однако неизвестные перегородили ей дорогу и хотели выхватить телефон.

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После этого мужчины заявили, что работают полицейскими и уже вызывают наряд. Тогда девушка позвонила брату. Тот оперативно приехал на помощь с женой и другом. Перепалка стала постепенно перерастать в драку. «Полицейские» ударили женщин, после чего начали драться с мужчинами. Когда пострадавшие заявили, что вызывают настоящую полицию, преступники сбежали.

Официальных комментариев об инциденте от МВД России по Ростовской области пока не поступало.

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#Алина Заярная#Нападение#Происшествие#Полиция#Общество#Происшествия#Новости#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Таганрог
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