Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Инцидент произошел в Каменске-Шахтинском в ночь на 4 марта. Двое неизвестных, представившиеся полицейскими, избили двух девушек и заступившихся за них мужчин. Одна из пострадавших рассказала 1рнд, что конфликт начался с перепалки. Мужчины поинтересовались у девушки, почему она находится в позднее время одна на улице, а не дома. Она отказалась продолжать диалог и попыталась продолжить путь, однако неизвестные перегородили ей дорогу и хотели выхватить телефон.
После этого мужчины заявили, что работают полицейскими и уже вызывают наряд. Тогда девушка позвонила брату. Тот оперативно приехал на помощь с женой и другом. Перепалка стала постепенно перерастать в драку. «Полицейские» ударили женщин, после чего начали драться с мужчинами. Когда пострадавшие заявили, что вызывают настоящую полицию, преступники сбежали.
Официальных комментариев об инциденте от МВД России по Ростовской области пока не поступало.
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