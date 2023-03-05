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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Ростовской области опубликовали памятки на случай обстрелов

5 марта 2023, 10:45
Фото: 1MI
В Ростовской области распространили инструкции «Действия при обстреле» и «Как вести себя при артобстреле на улице», памятки появились в соцсетях.

На нескольких картинках рассказывается, как вести себя при обстреле. В частности, населению советуют в случае обстрелов отойти от окон и спуститься на нижний этаж здания. Если человек в момент обстрела находился на улице, то необходимо отойти от зданий, которые могут обрушиться, лечь на землю и закрыть рот, чтобы избежать контузии. Лучшим укрытием станет траншея или канава.

МЧС в Ростовской области распространило памятку о действиях при обстреле
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При артобстреле на улице тоже необходимо лечь в углубление или рядом с бетонной конструкцией и закрыть уши и голову руками.

Эти памятки опубликованы на официальном сайте Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, но разместили их там еще в ноябре 2022 года. Сейчас же их начали распространять, предположительно, из-за последних событий: в Гукове 4 марта нашли осколки неизвестного снаряда, а 3 марта у границы с Ростовской областью сбили военный самолет.

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