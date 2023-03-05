На нескольких картинках рассказывается, как вести себя при обстреле. В частности, населению советуют в случае обстрелов отойти от окон и спуститься на нижний этаж здания. Если человек в момент обстрела находился на улице, то необходимо отойти от зданий, которые могут обрушиться, лечь на землю и закрыть рот, чтобы избежать контузии. Лучшим укрытием станет траншея или канава.