Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
На нескольких картинках рассказывается, как вести себя при обстреле. В частности, населению советуют в случае обстрелов отойти от окон и спуститься на нижний этаж здания. Если человек в момент обстрела находился на улице, то необходимо отойти от зданий, которые могут обрушиться, лечь на землю и закрыть рот, чтобы избежать контузии. Лучшим укрытием станет траншея или канава.
При артобстреле на улице тоже необходимо лечь в углубление или рядом с бетонной конструкцией и закрыть уши и голову руками.
Эти памятки опубликованы на официальном сайте Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, но разместили их там еще в ноябре 2022 года. Сейчас же их начали распространять, предположительно, из-за последних событий: в Гукове 4 марта нашли осколки неизвестного снаряда, а 3 марта у границы с Ростовской областью сбили военный самолет.