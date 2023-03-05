Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Метеоролог Василий Лозовой рассказал Donnews, что погода в Ростовской области последние несколько лет удивляет специалистов. По его словам, «всевышние силы» распорядились так, что с 2018 года за тысячелетие наблюдения погоды метеорологи не могут подобрать аналог.
Лозовой уточнил, что для прогнозирования важны среднемноголетние данные о температуре и осадках. Также для создания прогноза погоды используется компьютер, делающий расчеты именно на основе данных за прошлые годы.
Однако даже эта зима принесла синоптикам свои сюрпризы. Так, в декабре осадков выпало всего лишь 45-50% от нормы. В январе еще меньше — 39%. Но уже в феврале осадков было больше нормы на 25%.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в Ростовской области 8 Марта.