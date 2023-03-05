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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Ростовской области синоптики признались, что им стало сложнее предсказывать погоду

5 марта 2023, 13:19
Фото: 1MI
Метеорологам стало сложнее предсказывать погоду в Ростовской области
Из-за непредсказуемости погоды метеорологам стало сложнее делать прогнозы, заявил руководитель Северо-Кавказского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды Василий Лозовой.
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Погода

Метеоролог Василий Лозовой рассказал Donnews, что погода в Ростовской области последние несколько лет удивляет специалистов. По его словам, «всевышние силы» распорядились так, что с 2018 года за тысячелетие наблюдения погоды метеорологи не могут подобрать аналог.

Лозовой уточнил, что для прогнозирования важны среднемноголетние данные о температуре и осадках. Также для создания прогноза погоды используется компьютер, делающий расчеты именно на основе данных за прошлые годы.

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Однако даже эта зима принесла синоптикам свои сюрпризы. Так, в декабре осадков выпало всего лишь 45-50% от нормы. В январе еще меньше — 39%. Но уже в феврале осадков было больше нормы на 25%.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в Ростовской области 8 Марта.

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#Алина Заярная#Прогноз погоды#Наука#Погода
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