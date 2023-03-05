По предварительной версии, директор и заместитель «Ростгорсвета» вступили в сговор с предпринимателем. За взятку в один миллион рублей ему обещали давать информацию, позволяющую вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с организаций. Однако сговор был пресечен сотрудниками ФСБ.