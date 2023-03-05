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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Ростовской области сотрудников «Ростгорсвета» обвиняют в получении взятки в 1 млн

5 марта 2023, 14:58
Фото: 1MI
Директора "Ростгорсвета" в Ростовской области обвиняют в миллионной взятке
В Ростовской области должностных лиц «Ростгорсвет» обвиняют в получении миллионной взятки от предпринимателя, рассказали в региональном СКР.

В Ростовской области следователи предъявили обвинение директору и заместителю МУП «Ростгорсвет». Их обвиняют во взяточничестве. По этому же делу обвиняемым проходит директор коммерческой фирмы.

По предварительной версии, директор и заместитель «Ростгорсвета» вступили в сговор с предпринимателем. За взятку в один миллион рублей ему обещали давать информацию, позволяющую вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с организаций. Однако сговор был пресечен сотрудниками ФСБ.

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Сейчас следствие по делу еще продолжается. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.

Ранее в Ростове сотрудника ГУФСИН заподозрили в получении взятки от заключенного.

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#Виктория Прутковская#Закупки#Общество#Коррупция
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