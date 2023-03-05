Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
В Ростовской области следователи предъявили обвинение директору и заместителю МУП «Ростгорсвет». Их обвиняют во взяточничестве. По этому же делу обвиняемым проходит директор коммерческой фирмы.
По предварительной версии, директор и заместитель «Ростгорсвета» вступили в сговор с предпринимателем. За взятку в один миллион рублей ему обещали давать информацию, позволяющую вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с организаций. Однако сговор был пресечен сотрудниками ФСБ.
Сейчас следствие по делу еще продолжается. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.
Ранее в Ростове сотрудника ГУФСИН заподозрили в получении взятки от заключенного.