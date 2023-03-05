Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Агроном-цветовод из Усть-Донецкого района Сергей Толочко рассказал в эфире радио о ценах на цветы в преддверии 8 Марта. Он отметил, что цены на тюльпаны в Ростовской области составят 150-200 рублей за штуку. Эксперт уточнил, что стоимость цветов не изменилась с прошлого года.
Дело в том, что, несмотря на рост себестоимости тюльпанов, в регионе значительно снизилась покупательская способность населения. Поэтому многие продавцы не рискуют повышать цены дабы не потерять потенциальных покупателей.
Ранее россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на празднование 8 Марта.