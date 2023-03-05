Агроном-цветовод из Усть-Донецкого района Сергей Толочко рассказал в эфире радио о ценах на цветы в преддверии 8 Марта. Он отметил, что цены на тюльпаны в Ростовской области составят 150-200 рублей за штуку. Эксперт уточнил, что стоимость цветов не изменилась с прошлого года.