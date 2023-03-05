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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Ростовской области стоимость одного тюльпана поднимется до 200 рублей к 8 Марта

5 марта 2023, 15:23
Фото: 1MI
Перед 8 марта тюльпаны в Ростовской области стоят от 150 до 200 рублей за штуку
В преддверии 8 Марта в Ростовской области стоимость тюльпанов увеличится до 150-200 рублей за одну штуку, сообщил агроном-цветовод Сергей Толочко.

Агроном-цветовод из Усть-Донецкого района Сергей Толочко рассказал в эфире радио о ценах на цветы в преддверии 8 Марта. Он отметил, что цены на тюльпаны в Ростовской области составят 150-200 рублей за штуку. Эксперт уточнил, что стоимость цветов не изменилась с прошлого года.

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Дело в том, что, несмотря на рост себестоимости тюльпанов, в регионе значительно снизилась покупательская способность населения. Поэтому многие продавцы не рискуют повышать цены дабы не потерять потенциальных покупателей.

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