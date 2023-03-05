В Ростовской области водитель из-за закружившейся головы врезался в дерево

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Инцидент произошел в 14.20 мск, у мужчины 1991 года рождения закружилась голова и он потерял управление автомобилем. В результате машина съехала с трассы и врезалась в дерево.
Водитель получил травмы разной степени тяжести, его доставили в больницу.
По факту ДТП начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
Ранее на выезде из Батайска перевернулась фура с прицепом, об этом сообщили проезжавшие мимо водители. О пострадавших в этой аварии ничего не известно.