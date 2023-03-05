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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Ростовской области водитель из-за закружившейся головы врезался в дерево

5 марта 2023, 07:37
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В субботу 4 марта на автотрассе «Ростов-на-Дону - ЦУКСП Темерницкая» водитель Renault Logan попал в аварию из-за плохого самочувствия, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 14.20 мск, у мужчины 1991 года рождения закружилась голова и он потерял управление автомобилем. В результате машина съехала с трассы и врезалась в дерево.

Водитель получил травмы разной степени тяжести, его доставили в больницу.

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По факту ДТП начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее на выезде из Батайска перевернулась фура с прицепом, об этом сообщили проезжавшие мимо водители. О пострадавших в этой аварии ничего не известно.

 

 

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