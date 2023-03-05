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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Вильфанд рассказал, какая погода будет в Ростовской области 8 Марта

5 марта 2023, 07:19
Фото: 1MI
В Ростовской области к 8 марта ожидается резкое потепление до +15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Погода

Как пишет РИА «Новости», на следующей неделе ожидается резкое потепление в южных регионах страны и в Приморье. До 10-15 градусов воздух прогреется в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. Осадков 8 марта в Ростове и области не ожидается.

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По словам Вильфанда, в Южном федеральном округе март будет теплее климатической нормы, но погода будет переменчивой, ждать тепла каждый день не стоит. Что касается осадков, то их количество будет в пределах нормы.

Ранее синоптики сообщили, что в Ростовской области с 4 марта начнется сезон дождей, непогода продержится несколько дней.

 

 

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