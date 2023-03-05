Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Как пишет РИА «Новости», на следующей неделе ожидается резкое потепление в южных регионах страны и в Приморье. До 10-15 градусов воздух прогреется в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. Осадков 8 марта в Ростове и области не ожидается.
По словам Вильфанда, в Южном федеральном округе март будет теплее климатической нормы, но погода будет переменчивой, ждать тепла каждый день не стоит. Что касается осадков, то их количество будет в пределах нормы.
Ранее синоптики сообщили, что в Ростовской области с 4 марта начнется сезон дождей, непогода продержится несколько дней.