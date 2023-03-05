Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
При этом ввести запрет на свободную форму имеет право каждая из школ самостоятельно.
Как пояснила Мария Петрова, в городе действует федеральный закон, согласно которому каждая школа Ростова сама решает, в какой форме будут ходить ее ученики.
«Изменения в требования к школьной форме в муниципальных общеобразовательных организациях города в настоящий момент не вносились», — сообщила пресс-секретарь.
Напомним, в конце февраля многие ростовские СМИ сообщили, что в школах могут запретить одежду с какой-либо символикой и даже яркими красками. Информация появилась после ряда скандалов вокруг «ЧВК Редан», представители которого носят штаны в клеточку и кофты с пауками.
«ЧВК Редан» представляет собой интернет-сообщество подростков-поклонников аниме Hunter x Hunter.