rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Власти Ростова не планируют запрещать школьникам носить клетчатые штаны

5 марта 2023, 06:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону власти не планируют запрещать свободную форму в школах, сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

При этом ввести запрет на свободную форму имеет право каждая из школ самостоятельно.

Как пояснила Мария Петрова, в городе действует федеральный закон, согласно которому каждая школа Ростова сама решает, в какой форме будут ходить ее ученики.

«Изменения в требования к школьной форме в муниципальных общеобразовательных организациях города в настоящий момент не вносились», — сообщила пресс-секретарь.

Фанаты аниме в Ростове заявили о травле из-за скандала вокруг «ЧВК Редан»
Узнать подробнее

Напомним, в конце февраля многие ростовские СМИ сообщили, что в школах могут запретить одежду с какой-либо символикой и даже яркими красками. Информация появилась после ряда скандалов вокруг «ЧВК Редан», представители которого носят штаны в клеточку и кофты с пауками.

«ЧВК Редан» представляет собой интернет-сообщество подростков-поклонников аниме Hunter x Hunter.

 

Читайте также:
В Ростове ТЦ «Горизонт» и «Мегамаг» ужесточили охрану из-за атак «ЧВК Редан»Второй раз за сутки полиция разогнала сходку «ЧВК Редан» у ТЦ РостоваЧто такое ЧВК «Редан» и что подростки натворили возле ТЦ в Ростове-на-Дону
#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Ростовчане просят отремонтировать спортплощадку для мини-футбола в парке Октября
Сегодня, 05:34
Пасмурным и дождливым будет воскресенье 5 марта в Ростове
Сегодня, 05:15
Очевидцы сообщили, что за объект мог упасть в Гуково днем 4 марта
Вчера, 17:47
Семьи участников СВО в Ростовской области атаковали информационные террористы
Вчера, 16:53
Ростовский депутат Бородай заявил, что население нужно учить стрельбе из оружия
Вчера, 17:17