Напомним, в конце февраля многие ростовские СМИ сообщили, что в школах могут запретить одежду с какой-либо символикой и даже яркими красками. Информация появилась после ряда скандалов вокруг «ЧВК Редан», представители которого носят штаны в клеточку и кофты с пауками.