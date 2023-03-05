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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:01

Во время матча с «Ростовом» умер переводчик ФК «Локомотив»

5 марта 2023, 11:59
Фото: Пресс-служба ФК "Локомотив"
Во время матча с ФК "Ростов" умер переводчик "Локомотива"
Переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев скончался во время игры клуба с «Ростовом», сообщили в пресс-службе московской команды.

Переводчик футбольной команды «Локомотив» Мурат Сасиев скончался во время матча своей команды с «Ростовом». Игра состоялась в субботу, 4 марта.

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Сообщается, что Сасиев умер в результате продолжительной болезни, ему всего лишь 47 лет. Коллеги и игроки вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, готового прийти на помощь в любой ситуации.

Напомним, матч между «Ростовом» и «Локомотивом» проходил на «Ростов-Арене». Игра состоялась в рамках чемпионата России по футболу. Желто-синие проиграли железнодорожникам со счетом 1:3.

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