Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Переводчик футбольной команды «Локомотив» Мурат Сасиев скончался во время матча своей команды с «Ростовом». Игра состоялась в субботу, 4 марта.
Сообщается, что Сасиев умер в результате продолжительной болезни, ему всего лишь 47 лет. Коллеги и игроки вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, готового прийти на помощь в любой ситуации.
Напомним, матч между «Ростовом» и «Локомотивом» проходил на «Ростов-Арене». Игра состоялась в рамках чемпионата России по футболу. Желто-синие проиграли железнодорожникам со счетом 1:3.