В опросе, проведенном RostovGazeta, 25% мужчин заявили, что не планируют тратить на букеты в этом году более двух тысяч рублей. 6% респондентов готовы купить букет стоимостью от трех до пяти тысяч рублей. 21% опрошенных отметили, что цена букета для них не главное, важнее — порадовать женщину.

