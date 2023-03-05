Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В Ростовской области цветы за год подорожали на 20%. Рост цены составил порядка 121 рубля. Если в прошлом году один цветок можно было приобрести за 99,26 рублей, то уже сейчас он обойдется в 120,5 рублей.
Рост цен на цветы отмечается по всей стране. В среднем по России букеты подорожали на 27,41 рубля за один цветок. В Южном федеральном округе один свежесрезанный бутон обойдется в 127,92 рубля вместо прошлогодних 108,47 рубля.
В опросе, проведенном RostovGazeta, 25% мужчин заявили, что не планируют тратить на букеты в этом году более двух тысяч рублей. 6% респондентов готовы купить букет стоимостью от трех до пяти тысяч рублей. 21% опрошенных отметили, что цена букета для них не главное, важнее — порадовать женщину.
В целом по России мужчины заявили, что подарок женщине на 8 марта должен стоить не дешевле семи тысяч рублей.