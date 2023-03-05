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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Заснувший за рулем водитель фуры спровоцировал крупное ДТП на М-4 под Ростовом

5 марта 2023, 13:07
Фото: Социальные сети
Фуры столкнулись на трассе "Ростов - Москва" 5 марта
ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе «Ростов — Москва» 5 марта, сообщили в соцсетях очевидцы.
Сюжет
Дтп

В воскресенье, 5 марта, крупная дорожная авария произошла на трассе «Ростов — Москва». Два большегруза, двигавшиеся в противоположных направлениях, столкнулись. В результате лобового столкновения от кабин одной из фур осталась лишь груда металла. По сообщениям очевидцев, один из водителей уснул за рулем, таким образом спровоцировав аварию.

О состоянии участников ДТП пока ничего не известно. Официальных комментариев от ГИБДД России пока не поступало.

Появились кадры с места ДТП в Ростовской области, где женщина вылетела в окно машины
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Информация об инциденте уточняется.

Ранее в Ростовской области водитель из-за закружившейся головы врезался в дерево.

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#Алина Заярная#Дтп#Происшествие#Дорога#Происшествия#Транспорт#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Москва
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