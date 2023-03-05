В воскресенье, 5 марта, крупная дорожная авария произошла на трассе «Ростов — Москва». Два большегруза, двигавшиеся в противоположных направлениях, столкнулись. В результате лобового столкновения от кабин одной из фур осталась лишь груда металла. По сообщениям очевидцев, один из водителей уснул за рулем, таким образом спровоцировав аварию.