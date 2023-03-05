Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Жены военных, участвующих в спецоперации, рассказали газете «Наше время», что готовят к отправке на фронт груз с антидроновыми ружьями и приборами ночного видения. Женщины входят в волонтерское сообщество «Мы вместе». Их мужья служат в казачьей штурмовой роте.
Помимо антидроновых ружей и приборов ночного видения, в посылке будут и другие необходимые в быту вещи.
Известно, что у волонтерского сообщества есть свой счет, куда все желающие перечисляют пожертвования. На эти деньги позже закупаются приборы и вещи, о которых просят бойцы.
Ранее сообщалось, что ростовская фабрика бесплатно передаст более 1,3 тысячи пар берцев участникам СВО.