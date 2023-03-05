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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Жены участников СВО из Ростовской области отправляют на фронт антидроновые ружья

5 марта 2023, 16:39
Фото: 1MI
Жены участников спецоперации из Ростовской области отправят на фронт антидроновые ружья
Жены участников спецоперации из Ростовской области отправят на передовую антидроновые ружья и приборы ночного видения, сообщают СМИ.

Жены военных, участвующих в спецоперации, рассказали газете «Наше время», что готовят к отправке на фронт груз с антидроновыми ружьями и приборами ночного видения. Женщины входят в волонтерское сообщество «Мы вместе». Их мужья служат в казачьей штурмовой роте.

Помимо антидроновых ружей и приборов ночного видения, в посылке будут и другие необходимые в быту вещи.

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Известно, что у волонтерского сообщества есть свой счет, куда все желающие перечисляют пожертвования. На эти деньги позже закупаются приборы и вещи, о которых просят бойцы.

Ранее сообщалось, что ростовская фабрика бесплатно передаст более 1,3 тысячи пар берцев участникам СВО.

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