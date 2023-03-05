Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Комплекс служит для подготовки защиты от ЧС, заблаговременного и экстренного информирования граждан о возможной угрозе, а также мониторинга обстановки.
При помощи комплекса, скоординированного с дежурно-диспетчерскими службами, будут оповещать жителей наиболее удаленных районов области.
Отмечается, что комплекс умеет сохранять и анализировать данные о химическом или радиоактивном заражении и погодных условиях. Это позволит рассчитать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и вовремя эвакуировать людей.
Ранее в Ростовской области из-за произошедших хакерских атак отменили запланированные проверки систем оповещения населения.