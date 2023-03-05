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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Жителей Ростовской области будут оповещать о ЧС при помощи мобильного комплекса

5 марта 2023, 09:11
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Ростовская область получила мобильный комплекс информирования и оповещения населения о ЧС, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Комплекс служит для подготовки защиты от ЧС, заблаговременного и экстренного информирования граждан о возможной угрозе, а также мониторинга обстановки. 

При помощи комплекса, скоординированного с дежурно-диспетчерскими службами, будут оповещать жителей наиболее удаленных районов области.

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Отмечается, что комплекс умеет сохранять и анализировать данные о химическом или радиоактивном заражении и погодных условиях. Это позволит рассчитать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и вовремя эвакуировать людей.

Ранее в Ростовской области из-за произошедших хакерских атак отменили запланированные проверки систем оповещения населения.

 

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