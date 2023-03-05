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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Жители Ростовской области смогут посещать без виз еще 11 стран

5 марта 2023, 11:46
Фото: 1MI
Жители Ростовской области смогут посещать без виз еще 11 стран
У жителей Ростовской области может появиться возможность посещать 11 зарубежных стран без виз, сообщают «Новые известия».

МИД России планирует заключить межправительственные соглашения о безвизовых поездках граждан с 11 странами. Среди них Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. Сейчас соответствующие документы находятся на различных стадиях проработки.

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Уточняется, что сроки согласования соглашений зависят не только от России, но и от партнеров. Однако в МИД заверили, что, как только документы о безвизовом режиме будут подписаны, ведомство сразу же об этом сообщит.

Ранее RostovGazeta рассказала, куда уехать из Ростова на 8 Марта.

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#Алина Заярная#Международные отношения#Туризм#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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