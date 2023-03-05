Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
МИД России планирует заключить межправительственные соглашения о безвизовых поездках граждан с 11 странами. Среди них Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. Сейчас соответствующие документы находятся на различных стадиях проработки.
Уточняется, что сроки согласования соглашений зависят не только от России, но и от партнеров. Однако в МИД заверили, что, как только документы о безвизовом режиме будут подписаны, ведомство сразу же об этом сообщит.
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