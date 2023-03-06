Александр Ищенко поздравил жен и матерей бойцов СВО с женским днем

«Каждая из вас сегодня находится в особой ситуации — ваши мужья, сыновья участвуют в специальной военной операции, и 8 марта вы встретите без них. Но совершенно точно в этот день вы должны помнить о том, что являетесь замечательными и любимыми», — подчеркнул, обращаясь к присутствующим, председатель областного Заксобрания и лидер регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.