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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Александр Ищенко поздравил жен и матерей бойцов СВО с женским днем

6 марта 2023, 11:42
Фото: Единая Россия
Александр Ищенко поздравил жен и матерей бойцов СВО с женским днем
Накануне 8 марта более двухсот жен и матерей мобилизованных и добровольцев из Ростова-на-Дону, Батайска, Аксая, Шахт, Новошахтинска, других территорий области посетили праздничную программу в донской столице.

В Ростовском государственном музыкальном театре женщины посмотрели спектакль «Любовь и голуби». Такую возможность предоставили депутаты Законодательного Собрания Ростовской области и областное отделение «Единой России».

«Каждая из вас сегодня находится в особой ситуации — ваши мужья, сыновья участвуют в специальной военной операции, и 8 марта вы встретите без них. Но совершенно точно в этот день вы должны помнить о том, что являетесь замечательными и любимыми», — подчеркнул, обращаясь к присутствующим, председатель областного Заксобрания и лидер регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Он поблагодарил женщин за поддержку своих мужчин, находящихся на линии боевого соприкосновения. И выразил уверенность, что после завершения специальной военной операции и возвращения защитников страны их семьи будут продолжать жить в любви, радости и счастье, а дети будут расти в мире и благополучии.

Слова благодарности за возможность посетить праздник выразила супруга мобилизованного и мама троих детей Юлия. Желание, чтобы родные вернулись домой, она назвала общим для всех женщин.

Добавим, к поздравлениям также присоединились руководитель Ростовского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Николай Ромашенко и депутат Шахтинской городской Думы Аркадий Горцевской, которые сегодня участвуют в поддержке семей военнослужащих в Ростовской области.

В Ростове-на-Дону продолжает работу волонтерский центр «Единой России», куда семьи мобилизованных и добровольцев могут обратиться за консультациями и содействием в решении бытовых вопросов, тел. (86-32) 91-89-18.

#Елена Янкевич
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