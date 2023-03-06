Банк ДОМ.РФ в 3 раза нарастил выдачу ипотеки на ИЖС

Всего же с момента запуска программы ипотеки ИЖС (начало 2021 года) Банк ДОМ.РФ выдал более 8500 таких кредитов на общую сумму примерно 42 млрд рублей. Льготная ИЖС ипотека здесь доступна со ставкой от 6,8% годовых, а стандартная — от 10,4%. Доступна онлайн-подача заявок, при этом 80% решений принимается всего за минуту.