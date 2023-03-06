Банк ДОМ.РФ в 3 раза нарастил выдачу ипотеки на ИЖС

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Вскоре обладателями собственных домов станут 750 семей. В тройке регионов — лидеров по кредитованию ИЖС Москва, Краснодарский край и Петербург с Ленинградской областью. Хорошие темпы в Новосибирске, Татарстане, Башкирии, Ростовской и ещё в ряде областей.
Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков назвал драйвером спроса на ИЖС льготные государственные программы. За месяц выдача по программе «Семейная ипотека» выросла с 25% до 37,5%. Он отметил, что потенциал сегмента имеется и в поддержке производителей так называемых домокомплектов. В Минпромторге уже разрабатывают необходимые меры.
Есть рост и по другим направлениям. Так, на программу «Льготная ипотека» пришлось 34%, по IT-ипотеке выдача в феврале составила 8,5% против 5% в январе.
Свыше 65% сделок оформили люди в возрасте 30 — 45 лет. На молодёжь приходится 20% (15% в феврале прошлого года). Еще 15% кредитов на ИЖС взяли клиенты в возрасте от 45 лет (против 12% в 2022-м).
Всего же с момента запуска программы ипотеки ИЖС (начало 2021 года) Банк ДОМ.РФ выдал более 8500 таких кредитов на общую сумму примерно 42 млрд рублей. Льготная ИЖС ипотека здесь доступна со ставкой от 6,8% годовых, а стандартная — от 10,4%. Доступна онлайн-подача заявок, при этом 80% решений принимается всего за минуту.