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Благоустройство Комсомольского сквера в Ростове оказалось под вопросом из-за жалобы

6 марта 2023, 09:51
Фото: wikimapia.org
Благоустройство Комсомольского сквера в Ростове оказалось под вопросом из-за жалобы
ФАС приостановил определение подрядчика на благоустройство Комсомольского сквера в Ростове из-за жалобы, сообщается на сайте государственных закупок.

ФАС России приостановила определение подрядчика на благоустройство Комсомольского сквера в Ростове из-за жалобы. Дело в том, что условия закупки опротестовала ростовская компания «Еврострой». Фирма адресовала организатору закупки — управлению ЖКХ Советского района Ростова — 16 претензий.

«Еврострой» смутили противоречивые требования и двоякие формулировки. Больше всего вопросом вызывает условие транспортировки рассады подрядчиком. Она должна перевозиться на «крытом, чистом, сухом» автомобиле, оборудованном стеллажами.

Компания уверена, что подобные требования искусственно ведут к ограничению числа участников аукциона.

В Ростове-на-Дону благоустроят сквер «Комсомольский» вдоль Малиновского в 2023 году
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ФАС рассмотрит жалобу 9 марта, после этого надзорное ведомство примет окончательное решение.

Напомним, Комсомольский сквер пролегает вдоль улицы Малиновского. Долгое время он находился в плачевном состоянии. В 2023 году его решили благоустроить. На эту цель выделили 68,2 миллионов рублей.

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