Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
ФАС России приостановила определение подрядчика на благоустройство Комсомольского сквера в Ростове из-за жалобы. Дело в том, что условия закупки опротестовала ростовская компания «Еврострой». Фирма адресовала организатору закупки — управлению ЖКХ Советского района Ростова — 16 претензий.
«Еврострой» смутили противоречивые требования и двоякие формулировки. Больше всего вопросом вызывает условие транспортировки рассады подрядчиком. Она должна перевозиться на «крытом, чистом, сухом» автомобиле, оборудованном стеллажами.
Компания уверена, что подобные требования искусственно ведут к ограничению числа участников аукциона.
ФАС рассмотрит жалобу 9 марта, после этого надзорное ведомство примет окончательное решение.
Напомним, Комсомольский сквер пролегает вдоль улицы Малиновского. Долгое время он находился в плачевном состоянии. В 2023 году его решили благоустроить. На эту цель выделили 68,2 миллионов рублей.