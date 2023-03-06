Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Ранее издания писали о задержании шестерых человек в Щепкинском лесу, которые напугали местных жителей. Говорилось, на них была камуфляжная форма.
Теперь издание 161.ру со ссылкой на источник написало, что часть оружия у них оценили как боевое.
«У троих оказались, по предварительным данным, автоматы 74-ки. Остальные взяли с собой мягкую пневматику», — говорится в публикации.
Отмечается, что все задержанные оказались жителями Ростовской области. В данный момент устанавливаются их личности.
Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.