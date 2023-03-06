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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Боевым могло быть оружие у задержанных в Ростове-на-Дону страйкболистов

6 марта 2023, 12:35
Фото: 1MI
Боевым могло оказаться оружие у задержанных в Ростове-на-Дону страйкболистов
В Ростове-на-Дону часть оружия у задержанным игроков в страйкбол оценили как боевое, сообщают СМИ.

Ранее издания писали о задержании шестерых человек в Щепкинском лесу, которые напугали местных жителей. Говорилось, на них была камуфляжная форма.

Теперь издание 161.ру со ссылкой на источник написало, что часть оружия у них оценили как боевое.

Шестерых игроков в страйкбол в камуфляже задержали в Ростове-на-Дону
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«У троих оказались, по предварительным данным, автоматы 74-ки. Остальные взяли с собой мягкую пневматику», — говорится в публикации.

Отмечается, что все задержанные оказались жителями Ростовской области. В данный момент устанавливаются их личности.

Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

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