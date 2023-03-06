Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
В понедельник, 6 марта, СМИ начали писать о протестующих продавцах, которые заявили о росте цен за аренду торговых мест. Это произошло на территории оптового рынка «Агромолл» рядом с хутором имени Ленина под Батайском.
Говорилось, что бизнесмены требовали вернуть прежние расценки и якобы готовы были перекрыть трассу М-4 «Дон», если их никто не послушает. На место приезжали правоохранители, а возле рынка образовалась огромная пробка.
К участникам забастовки выходил представитель рынка, он предложил собрать инициативную группу и сесть за стол переговоров.
Сам «Агромолл» появился после закрытия скандально известных аксайских рынков.
Комментарий по поводу произошедшего дал Департамент потребительского рынка Ростовской области. Оказалось, что с 2021 года на этой территории есть сельскохозяйственные и одна универсальная ярмарки на 1,7 тысячи мест.
Организатором выступает компания «Вертикаль», запустившая с понедельника систему контроля и управления доступа транспорта.
При въезде на территорию продавцам нужно вносить оплату за торговое место для грузовиков до прохода системы контроля. Оповещать об этом начали с 28 февраля.
Департамент рассказал о проведенных переговорах и урегулировании ситуации.
Один из представителей рынка рассказал RostovGazeta, что бизнесмены не разобрались в вышеупомянутой системе оплаты и подумали о росте стоимости. Хотя на самом деле тарифы не изменились.
«Поменялась структура оплаты, в том числе из-за необходимости вести учет и контролировать въезд с точки зрения безопасности и налогового учета», — рассказал собеседник.
В результате состоялась встреча с бизнесменами, в ходе которой им объяснили новые правила. После этого рынок продолжил работу в обычном режиме.
При этом сами предприниматели в беседе с корреспондентом сообщили, что если им не удастся достигнуть договоренности с администрацией рынка, они готовы перебраться на другие торговые площадки в Батайске и в Аксайском районе.