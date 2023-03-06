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Posted Сегодня, 19:34

Published Сегодня, 19:34

Modified Сегодня, 19:36

Updated Сегодня, 19:36

Что известно о забастовке на донском рынке и чем завершился массовый протест

6 марта 2023, 19:34
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области на территории рынка «Агромолл» произошла забастовка из-за новой схемы оплаты. RostovGazeta узнала мнения всех заинтересованных сторон и выяснила, чем завершился конфликт.

Что известно о забастовке

В понедельник, 6 марта, СМИ начали писать о протестующих продавцах, которые заявили о росте цен за аренду торговых мест. Это произошло на территории оптового рынка «Агромолл» рядом с хутором имени Ленина под Батайском.

Говорилось, что бизнесмены требовали вернуть прежние расценки и якобы готовы были перекрыть трассу М-4 «Дон», если их никто не послушает. На место приезжали правоохранители, а возле рынка образовалась огромная пробка.

К участникам забастовки выходил представитель рынка, он предложил собрать инициативную группу и сесть за стол переговоров.

Сам «Агромолл» появился после закрытия скандально известных аксайских рынков.

Как отреагировали власти на забастовку

Комментарий по поводу произошедшего дал Департамент потребительского рынка Ростовской области. Оказалось, что с 2021 года на этой территории есть сельскохозяйственные и одна универсальная ярмарки на 1,7 тысячи мест.

Организатором выступает компания «Вертикаль», запустившая с понедельника систему контроля и управления доступа транспорта. 

Фото: RostovGazeta

При въезде на территорию продавцам нужно вносить оплату за торговое место для грузовиков до прохода системы контроля. Оповещать об этом начали с 28 февраля.

Департамент рассказал о проведенных переговорах и урегулировании ситуации.

Почему произошла забастовка на рынке и чем завершилась

Один из представителей рынка рассказал RostovGazeta, что бизнесмены не разобрались в вышеупомянутой системе оплаты и подумали о росте стоимости. Хотя на самом деле тарифы не изменились.

«Поменялась структура оплаты, в том числе из-за необходимости вести учет и контролировать въезд с точки зрения безопасности и налогового учета», — рассказал собеседник.

В результате состоялась встреча с бизнесменами, в ходе которой им объяснили новые правила. После этого рынок продолжил работу в обычном режиме.

При этом сами предприниматели в беседе с корреспондентом сообщили, что если им не удастся достигнуть договоренности с администрацией рынка, они готовы перебраться на другие торговые площадки в Батайске и в Аксайском районе.

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