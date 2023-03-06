Дорожка от дома на Каширской, 8/4 максимально завалена всевозможными отходами. Местные жители рассказывают, что здесь не убирают никогда. В темное время суток ходить тут люди не рискуют из-за отсутствия освещения. Примечательно, что именно эта дорога, лишенная света, ведет к офису энергоснабжающего предприятия.