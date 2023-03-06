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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Дворы домов в Ростове на Западном превратили в свалки

6 марта 2023, 11:24
Фото: rostovgazeta.ru
В редакцию RostovGazeta обратились жители Западного района в Ростове. Они пожаловались на огромные завалы мусора во всех дворах.

После жалоб ростовчан корреспондент RostovGazeta прогулялся по улицам Советского района Ростова — Каширской и 2-ой Краснодарской. Возмущения местных жителей подтвердились. Похоже, что прилегающие к домам территории, не убирали несколько лет.

Дворы домов погрязли в мусоре и высохшей прошлогодней растительности
Фото: rostovgazeta.ru

Зловеще выглядит заваленная мусором территория между жилыми домами на Каширской. Когда-то здесь была зеленая рощица. Жители рассказывают, что некоторые здоровые деревья спилили. А большинство сухих осталось.

Теперь здесь валяются кучи мусора, сухих веток. Несколько сухих деревьев треснули и упали. Но, несмотря на очевидную опасность, судя по кустарному «благоустройству», здесь продолжают играть дети.

Среди кучи мусора на импровизированной «детской площадке» валяется разбитое стекло.

Фото: rostovgazeta.ru

Рядом — заброшенный старый гараж без двери. В нем есть яма для ремонта автомобилей, но доступ к ней открыт.

Ситуация на детской площадке возле дома № 8/2 на улице Каширская немного лучше. Здесь просто разбросан всевозможный мусор и множество вредных для экологии покрышек. Видимо, таким подручным способом жители дома пытались благоустроить территорию и оградить детскую площадку от автомобилей.

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Дорожка от дома на Каширской, 8/4 максимально завалена всевозможными отходами. Местные жители рассказывают, что здесь не убирают никогда. В темное время суток ходить тут люди не рискуют из-за  отсутствия освещения. Примечательно, что именно эта дорога, лишенная света, ведет к офису энергоснабжающего предприятия.

Здесь люди боятся ходить в темное время суток из-за отсутствия освещения Здесь люди боятся ходить в темное время суток из-за отсутствия освещения
Здесь люди боятся ходить в темное время суток из-за отсутствия освещения
Фото: rostovgazeta.ru
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Кучи мусора и сухих веток подпирают соседний дом — на 2-й Краснодарской, 149.

Свалки мусора возле дома на 2-ой Краснодарской 149 Свалки мусора возле дома на 2-ой Краснодарской 149
Свалки мусора возле дома на 2-ой Краснодарской 149
Фото: rostovgazeta.ru

Завалены мусором и другие территории на улице 2-я Краснодарская. В частности, в районе перекрестка магазинов продуктовых сетей, библиотечно-информационного центра им. Герцена и горбольницы № 20, видны огромные завалы отходов. При этом одна из гор мусора располагается рядом с офисом управляющей компании.

рядом с офисом управляющей компании рядом с офисом управляющей компании
Местные жители рассказывают, что эту гору мусора возле магазина не убирают никогда Местные жители рассказывают, что эту гору мусора возле магазина не убирают никогда
рядом с офисом управляющей компании
Фото: rostovgazeta.ru

Помимо гор мусора, рядом с жилыми домами возвышаются огромные засохшие ветви кустарников и трав, которые в отдельных местах достигают человеческого роста. Жители жалуются, что это остатки прошлого года. По их словам, летом 2022-го не было никакой борьбы с сорной растительностью.

«А сейчас эти сухие палки торчат из-под земли, и никому нет дела. А это же прекрасный очаг для пожара. А ну как все это загорится», — опасаются местные жители.

В целом, ситуация на улицах Каширской и 2-ой Краснодарской выглядит удручающей. Конечно же, много претензий к людям, которые попросту разбрасывают мусор где придется. Но сбрасывать со счетов существующие городские проблемы тоже нельзя.

Тем более, что местные жители не первый год жалуются на постоянные залежи мусора возле домов. 

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