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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Экорайон «Вересаево» поднялся на вершину пьедестала престижного конкурса ТОП ЖК

6 марта 2023, 11:57
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
Подведены итоги состоявшегося на прошлой неделе федерального Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2023, участниками которого стали 1 513 ЖК со всей России.

Самая авторитетная и престижная в России премия в области жилищного строительства и звание победителя в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области» досталась экорайону «Вересаево» от ГК «ЮгСтройИнвест».

К важнейшим критериям оценки жюри конкурса отнесло в первую очередь транспортную доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, а так же дворовые пространства и многое другое.

В этом плане в экорайоне «Вересаево» есть все, что отвечает современным запросам жильцов мегаполиса: здесь работает школа на 1434 учеников, два детсада-яслей на 300 мест каждый, у каждого дома имеется своя благоустроенная дворовая территория, детские и спортивные площадки, зеленые аллеи с фонтанами и уникальными арт-объектами.

Автор и исполнитель застройки – ГК «ЮгСтройИнвест» – является признанным ведущим застройщиком Ростовской области, стаж работы которого на строительном рынке насчитывает уже почти двадцать лет. За эти годы компания ввела в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья, построила 6 школ, 15 детских садов, в том числе в ключевых городах юга страны – Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре. По итогам прошлого года компания в шестой раз удостоилась престижной федеральной награды «Надежный застройщик России».

В настоящее время «ЮгСтройИнвест» работает над самым грандиозным по масштабу проектом – строительством первого на левом берегу Дона жилого квартала «Левобережье», который входит в «губернаторскую сотню», одновременно занимается сооружением уникального парка площадью 14 га, аналогов которому на юге России нет.

В этом году компания «ЮгСтройИнвест» приступает к выполнению очередной сложной задачи – комплексному развитию территории Старого аэропорта, по проекту здесь наряду с жильем появятся школы, учреждения культуры и другие объекты. По словам застройщика, первые квартиры выйдут в продажу уже во втором квартале 2023 года.

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#Елена Янкевич
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