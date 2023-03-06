Экорайон «Вересаево» поднялся на вершину пьедестала престижного конкурса ТОП ЖК

Автор и исполнитель застройки – ГК «ЮгСтройИнвест» – является признанным ведущим застройщиком Ростовской области, стаж работы которого на строительном рынке насчитывает уже почти двадцать лет. За эти годы компания ввела в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья, построила 6 школ, 15 детских садов, в том числе в ключевых городах юга страны – Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре. По итогам прошлого года компания в шестой раз удостоилась престижной федеральной награды «Надежный застройщик России».