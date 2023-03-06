ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
22 февраля Межрайонная инспекция ФНС №21 по Ростовской области обратилась в суд с заявлением о признании банкротом АО «Глубокинский кирпичный завод», расположенного в Каменском районе региона.
Согласно определению от 3 марта, причиной этого заявления стала задолженность в размере около 1,69 миллиона рублей. Однако суд решил оставить заявление без движения, поскольку уполномоченный орган не предоставил доказательства и документы, обосновывающие требования в отношении завода.
Теперь инспекции предстоит устранить недостатки заявления и направить его в суд повторно в срок до 3 апреля для дальнейшего рассмотрения.
Ранее стало известно, сколько Аксайский кирпичный завод заплатит за загрязнение воздуха.