ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области

Согласно определению от 3 марта, причиной этого заявления стала задолженность в размере около 1,69 миллиона рублей. Однако суд решил оставить заявление без движения, поскольку уполномоченный орган не предоставил доказательства и документы, обосновывающие требования в отношении завода.