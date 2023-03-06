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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области

6 марта 2023, 16:03
Фото: pxhere.com
ФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области
Межрайонная инспекция ФНС Ростовской области обратилась в суд, чтобы признать банкротом кирпичный завод в Каменском районе, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.

22 февраля Межрайонная инспекция ФНС №21 по Ростовской области обратилась в суд с заявлением о признании банкротом АО «Глубокинский кирпичный завод», расположенного в Каменском районе региона.

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Согласно определению от 3 марта, причиной этого заявления стала задолженность в размере около 1,69 миллиона рублей. Однако суд решил оставить заявление без движения, поскольку уполномоченный орган не предоставил доказательства и документы, обосновывающие требования в отношении завода.

Теперь инспекции предстоит устранить недостатки заявления и направить его в суд повторно в срок до 3 апреля для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, сколько Аксайский кирпичный завод заплатит за загрязнение воздуха.

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