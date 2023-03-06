«Приходили из УК, посмотрели, сказали в понедельник сделают, но так и не пришли», — пожаловалась женщина, сообщив, что последние две недели управляющая компания не реагирует на звонки и не приходит на заявку, пока в двух квартирах появляется грибок, и осыпается штукатурка.