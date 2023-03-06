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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Грибок на стенах и мокрые дети: УК в Батайске год не может починить крышу дома

6 марта 2023, 12:39
Фото: ТГ канал batayskgorod
В Батайске жители многоквартирного дома на улице Куйбышева около года ожидают помощи с протекающим зданием, об этом сообщили местные СМИ.

Telegram-канал «Батайск Город» сообщил, что вот уже год жители квартир в доме на улице Куйбышева страдают от жуткой сырости.

По словам подписчицы, недавно в квартире сделали ремонт, однако после продолжительных дождей стена стала мокрой и покрылась желтыми разводами. Долгое время батайчане думали, что проблема в течи крыши, однако потолок остается сухим, пока заливает стены.

«Приходили из УК, посмотрели, сказали в понедельник сделают, но так и не пришли», — пожаловалась женщина, сообщив, что последние две недели управляющая компания не реагирует на звонки и не приходит на заявку, пока в двух квартирах появляется грибок, и осыпается штукатурка.

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Сейчас женщина обеспокоена тем, что высокая влажность может привести к замыканию в комнате, где ее ребенок делает уроки, ведь на стене находится розетка.

Настоящая причина протечек пока неизвестна, данные уточняются.

Ранее в Ростове жители рассказали о разрушающемся доме с плесенью, где собираются сделать ремонт не раньше 2036 года.

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