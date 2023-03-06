Клиенты Tele2 в Ростовской области стали чаще выбирать смартфоны с поддержкой eSIM

Еще один заметный тренд 2022 года — на рынке все больше гаджетов с большим экраном. Доля смартфонов в сети оператора с диагональю дисплея более 6 дюймов по итогам 2022 года превысила 60%, тогда как в 2021 году она составляла 54%. Это соответствует общему мировому тренду производства смартфонов с большим экраном. Пользователи стали много времени проводить онлайн и смотреть фильмы на экранах мобильных телефонов.