rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Климатолог Иошпа рассказал, почему в Ростовской области появляются магнитные бури

6 марта 2023, 12:09
Фото: NASA/cc by 2.0/wikimedia.org
Климатолог Иошпа рассказал, почему в Ростовской области появляются магнитные бури
Магнитные бури, в том числе и в Ростовской области, напрямую связаны с возникновением вспышек на солнце, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

Собеседник подчеркивает, что вспышки на солнце бывают всегда. Их можно разглядеть телескопом. Но далеко не каждая вспышка приводит к возникновению магнитных бурь.

Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле в ближайшие дни
Узнать подробнее

«Когда появляется вспышка, которая выходит солнечным ветром — она задевает землю. Тогда и говорят, что через один-три дня можно ожидать магнитные бури», — отмечает Александр Иошпа.

По словам эксперта, сезонности у магнитных бурь не бывает. Они возникают вне зависимости от времени года.

Ранее RostovGazeta сообщала, что геомагнитные бури в Ростове ощущались 1–2 февраля 2023 года.

Метеозависимых ростовчан ожидают магнитные бури 1 и 2 февраля
Узнать подробнее
Читайте также:
Трехдневную магнитную бурю прогнозируют ученые в октябреСамая мощная за 20 лет магнитная буря достигла ЗемлиМагнитная буря большой мощности ожидается на Земле в ночь на 13 сентября
#Здоровье#Дарья Демидова#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Продавцы рынка «Агромолл» под Ростовом бастуют против роста цен за торговые места
Сегодня, 08:59
Парикмахер рассказал, что ростовчане массово делают короткие стрижки из-за экономии
Сегодня, 11:59
Власти в Ростовской области прокомментировали забастовку на рынке «Агромолл»
Сегодня, 12:08
«Скажите спасибо, что не закрыли»: ростовчане высказались о забастовке у «Агромолла»
Сегодня, 12:28
Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР поддержал швейные батальоны
Сегодня, 06:00