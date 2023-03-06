Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Собеседник подчеркивает, что вспышки на солнце бывают всегда. Их можно разглядеть телескопом. Но далеко не каждая вспышка приводит к возникновению магнитных бурь.
«Когда появляется вспышка, которая выходит солнечным ветром — она задевает землю. Тогда и говорят, что через один-три дня можно ожидать магнитные бури», — отмечает Александр Иошпа.
По словам эксперта, сезонности у магнитных бурь не бывает. Они возникают вне зависимости от времени года.
Ранее RostovGazeta сообщала, что геомагнитные бури в Ростове ощущались 1–2 февраля 2023 года.